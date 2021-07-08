На территории Афипского г.п. по ул.Набережная в результате обрушения берега р.Афипс возникла угроза жилому дому. Фото пресс-службы МЧС https://23.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4507405

08 июля 2021, 13:29

Жители дома на Кубани отселены после обрушения берега реки

В поселке Афипский Северского района Краснодарского края, который пострадал от подтоплений, обрушился берег реки. Опасность угрожает жилому дому, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", в связи резким подъемом уровня реки Афипс на территории Афипского городского поселения 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, подтоплены 80 домов

8 июля в 10:30 мск поступило сообщение о том, что в поселке Афипский в результате обрушения берега реки Афипс возникла угроза жилому дому на улице Набережной, сообщило сегодня МЧС Кубани. "Дом отключен от электро- и газоснабжения, двое взрослых жильцов дома временно расположились у соседей", - говорится в сообщении ведомства.

Решается вопрос по проведению аварийно-восстановительных работ и укрепления берега реки, чтобы исключить возможность обрушения дома, который фактически повис над пропастью. На месте работают 12 спасателей и четыре единицы техники, информирует сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ведомство. 

В связи с паводками в Туапсинском, Славянском, Северском районах Краснодарского края, а также в Туапсе, Сочи и Геленджике 6 июля был введен режим ЧС. Жертвами наводнения стали как минимум восемь человек. Местные жители рассказали об испорченной мебели и затопленных огородах. Жители пострадавших от подтопления районов рассказали, что вода испортила их дома и автомобили, и посетовали, что власти недостаточно расторопны в устранении последствий разгула стихии, а обещанные краевыми властями компенсации не покроют ущерб.

Примечание:

"Жители Сочи назвали причиной очередного потопа хаотичную застройку", "Найдено тело четвертого утонувшего в Анапе", "Жители подтопленных населенных пунктов на Кубани просят о помощи".

Автор: "Кавказский узел"

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