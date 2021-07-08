В результате обвала скальных пород перекрыт участок дороги Майкоп – Гузерипль. Фото пресс-центр МВД по Республике Адыгея

08 июля 2021, 08:37

Обвал скалы заблокировал трассу в Майкопском районе

В результате обвала скальных пород перекрыт участок дороги Майкоп – Гузерипль между поселком Каменномостским и станицей Даховской, информировало МВД по Адыгее.

По данным правоохранителей, жертв в результате обрушения скалы на дорогу в Майскопском районе нет.

Обвал произошел на 45-м километре автотрассы Майкоп – Гузерипль (участок между поселком Каменномостским и станицей Даховской), сообщило вечером 7 июля МВД по Адыгее. При этом ведомство не уточнило дату происшествия.

"Идет расчистка дороги, работает тяжелая техника, устраняются последствия стихии", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 6 июля в шести муниципалитетах соседней с Адыгеей Кубани из-за непогоды был введен режим ЧС. Жертвами паводков стали как минимум восемь человек. Жители пострадавших от подтопления районов рассказали, что вода испортила их дома и автомобили, и посетовали, что власти недостаточно расторопны в устранении последствий разгула стихии.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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