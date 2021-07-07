Активисты назвали актуальной проблему пляжа для мусульманок в Дагестане

07 июля 2021, 23:30

Пляж для женщин и детей "Островок" в Махачкале продолжает работать, но он плохо оборудован, грязный и поэтому не слишком популярен, сообщили глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов и руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова. Мусульманки нуждаются в пляже, где бы они могли спокойно отдыхать без присутствия мужчин, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", посетительницы пляжа для женщин в Махачкале не защищены от присутствия там мужчин, следует из обнародованного местной жительницей видеоролика. Часть пользователей Instagram раскритиковали мужчин за появление около женского пляжа, их оппоненты переадресовали упреки посетительницам этого места для купания.

Огороженный высоким забором пляж для женщин и детей "Островок" открылся в махачкалинском поселке Редукторный девять лет назад, 1 июня 2012 года. Директор пляжа пояснил тогда, что вход на пляж охраняют мужчины, но на самом пляже обслуживающий персонал полностью состоит из женщин. Открытие женского пляжа решает проблемы с отдыхом у моря для женщин, соблюдающих ислам, рассказала тогда одна из первых посетительниц пляжа Насидат Магомедова. "Поход на море для меня был редким праздником, так как для этого нам с супругом приходилось выезжать далеко за город. Согласно нормам шариата, женщине нельзя оголять тело в присутствии мужчин, а купальники, которые продают как "мусульманские", очень неудобны и в них, соответственно, нельзя загорать", - пояснила она.

Когда пляж открылся, он было очень востребован, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова. «Женщины с детьми, молодые девушки приезжали из соседних республик. Вход был платный. Однако море там было не очень чистое. Впрочем, там сделали лагуну», - рассказала она.

«Мусульманки нуждаются в пляже, где они могут отдохнуть без мужских взглядов... К слову, туда ходили не только мусульманки, чтобы позагорать», - сказала Мирмаксумова.

«На обычных пляжах Махачкалы стало мало купальников и много платьев. Женщина после купания выходит из моря, платье облепляет фигуру, формы тела просвечиваются. Прикрыть фигуру не получается. В этом есть неудобство», - считает Мирмаксумова.

Попытки проникнуть на женский пляж предпринимались с самого его открытия, сказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Махачкалы. «С моря, с суши, с воздуха – любыми способами», - пояснила она.

Пляж продолжает работать, однако он мало востребован, поскольку «море грязное и сам пляж плохо оборудован», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Ранее там пляжа не было, но его оборудовали. Много женщин туда не ходило", - сказал он.

Увайсов считает, что отдельные пляжи для мусульманок необходимы. "Это распространенная практика во всем мусульманском мире, к примеру, в ОАЭ, Саудовской Аравии. Знаю, что женщины покупают специальные путевки в страны, где есть туристические пляжи для мусульманок – в частности, в Турцию и Египет", - рассказал он.

Согласно шариату, если на женщину, раздевшуюся в специально отведенном для нее месте (в ее комнате или на пляже) без ее позволения смотрит чужой мужчина, то женщина перед Аллахом не виновата, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Однозначно это вина смотрящего. Когда женщина находится в специально отведенном для нее месте, то чувствует себя в безопасности, она может раздеться. Если таковым является специально отведенный для женщин пляж, то, согласно шариату, виновен и смотрящий, и организаторы пляжа, допустившие, что на нем присутствуют посторонние», - сказал он.

Заявления, что женщины «сами виноваты, что пошли на такой пляж», некорректны, считает кавказовед. «Так говорят недалекие люди. Ведь если бы не было специального пляжа, то женщины на него не пошли бы. Территория позиционируется как приватная», - пояснил Ярлыкапов.

История с мужчинами на женском пляже в Дагестане надуманная, мусульманке в городе не возбраняется загорать «по-европейски» - в обычном купальнике, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

«Дагестан – регион, где нравы разнообразны. И проблемы позагорать на пляже у женщин-мусульманок нет. Мне думается, что история надуманная... Скорее всего, девчонки, действительно, хотели быть одни, но потом подумали, что было бы неплохо, чтобы мужчины все-таки на них смотрели. Однако затем поняли, что это их компрометирует», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Есть ли еще женские пляжи на Кавказе, как эта проблема решается в мире и только ли с исламом она связана, - рассказывается в справке «Кавказского узла» "Женский пляж: новое – забытое старое".