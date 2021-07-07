Бухгалтер в Кабардино-Балкарии осуждена за крупное хищение

07 июля 2021, 18:37

Главный бухгалтер трех коммерческих организаций получила два года колонии за хищение свыше четырех миллионов рублей.

Согласно версии обвинения, бухгалтер совершила операции по безналичному перечислению денег трех обществ с ограниченной ответственностью, похитив таким образом более 4 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества...) и приговорена к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 159 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2020 года главный бухгалтер больницы в Зольском районе была признана виновной в крупном хищении средства обязательного медицинского страхования и приговорена к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В марте Верховный суд Кабардино-Балкарии заменил ей реальный срок на условный.