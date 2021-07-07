07 июля 2021, 18:37

Бухгалтер в Кабардино-Балкарии осуждена за крупное хищение

Главный бухгалтер трех коммерческих организаций получила два года колонии за хищение свыше четырех миллионов рублей.

Согласно версии обвинения, бухгалтер совершила операции по безналичному перечислению денег трех обществ с ограниченной ответственностью, похитив таким образом более 4 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии. 

Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества...) и приговорена к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 159 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2020 года главный бухгалтер больницы в Зольском районе была признана виновной в крупном хищении средства обязательного медицинского страхования и приговорена к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В марте Верховный суд Кабардино-Балкарии заменил ей реальный срок на условный.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии осуждена за мошенничество с жильем родственницы", "Верховный суд Кабардино-Балкарии счел неубедительными доказательства вины Авдошиной", "Три жительницы Нальчика обвинены в крупных хищениях".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 июля 2021, 18:58

  • Богослов отчитал жительниц Чечни за обращение к колдунам

    Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев провел беседу с женщинами, задержанными за посещение колдунов, следует из репортажа телеканала "Грозный". Пользователи соцсети указали на избыток сюжетов этой телекомпании о борьбе с колдовством.

07 июля 2021, 17:57

07 июля 2021, 16:57

07 июля 2021, 16:04

  • Защита Джумаева указала на ошибку следствия по его делу

    Прения сторон по делу Сайд-Мухаммада Джумаева, обвиняемого в применения насилия к силовикам, отложены до 18 августа. Мать Джумаева не смогла добиться свидания с ним и не была допущена на заседание суда. На этапе предварительного следствия по делу Джумаева допущена большая ошибка в юридической оценке его действий, указала защита.

07 июля 2021, 14:59

  • Суд оставил под арестом генерала Музраева

    Южный окружной военный суд продлил до 15 декабря арест обвиняемого в терроризме бывшего главы Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева. Генерал содержится в московском СИЗО "Лефортово" и принимал участие в предварительном слушании по видеосвязи, сообщил его адвокат.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи