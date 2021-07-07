07 июля 2021, 18:37
Бухгалтер в Кабардино-Балкарии осуждена за крупное хищение
Главный бухгалтер трех коммерческих организаций получила два года колонии за хищение свыше четырех миллионов рублей.
Согласно версии обвинения, бухгалтер совершила операции по безналичному перечислению денег трех обществ с ограниченной ответственностью, похитив таким образом более 4 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.
Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества...) и приговорена к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
Часть 4 статьи 159 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2020 года главный бухгалтер больницы в Зольском районе была признана виновной в крупном хищении средства обязательного медицинского страхования и приговорена к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В марте Верховный суд Кабардино-Балкарии заменил ей реальный срок на условный.
Автор: "Кавказский узел"