Суд утвердил приговор чиновнице из Ростовской области за махинации с зарплатами

Кассационный суд в Карснодаре оставил в силе приговор бывшей начальнице управления соцзащиты населения при администрации Октябрьского района Ростовской области Людмиле Курносовой, осужденной по делу о махинациях с зарплатами.

27 августа 2020 года Октябрьский районный суд Ростовской области назначил полтора года условно Людмиле Курносовой, признав ее виновной по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК России).

Согласно приговору, в 2014 году Людмила Курносова фиктивно приняла человека на должность заведующего хозяйством группы по обслуживанию административного здания, при этом вносила в официальные документы ложные сведения о работе вымышленного сотрудника, начисляла ему заработную плату и другие выплаты, используя деньги в личных целях. В итоге ущерб муниципалитету составил более 600 тысяч рублей. Вину подсудимая не признала.

Защита обжаловала приговор, однако Четвертый кассационный суд в Краснодаре сегодня также признал Курносову виновной и оставил приговор Октябрьского райсуда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. Ранее приговор бывшей чиновнице оставил без изменения и Ростовский областной суд.

Часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление должностными полномочиями) предусматривает до четырех лет лишения свободы, часть 1 статьи 292 Уголовного кодекса России (служебный подлог) - до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в Четвертый кассационный суд Краснодара 29 апреля, состоялись два судебных заседания, решение было вынесено сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариев Людмилы Курносовой или ее официальных представителей относительно решения суда не поступало.