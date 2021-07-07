Строительство дороги в Волго-Ахтубинской пойме началось вопреки протестам активистов

07 июля 2021, 02:54

Подрядная организация приступила к работам по строительству третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. Активисты заявили, что сомневаются в законности решения о строительстве дороги.

Как писал "Кавказский узел", в начале года министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заявили в администрации региона. Росприроднадзор выступил против постановления областной администрации о вырубке дубов. Местные власти сами тормозят строительство, не желая рассматривать альтернативный проект, не затрагивающий биосферный резерват, указали активисты. 23 июня администрация Волгоградской области сообщила, что министерство природных ресурсов и экологии России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть рощи. Активисты заявили, что встретят строителей акциями протеста.

В октябре 2020 года жители Волго-Ахтубинской поймы направили жалобу в природоохранную прокуратуру с требованием не допустить вырубку дубов при строительстве автотрассы. Они предложили облкомитету транспорта и дорожного хозяйства свой проект дороги, который не предполагает вырубки вековых дубов. "Гринпис" усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке и поддержал местных жителей.

В Волгоградской области начались работы по строительству первого участка третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Строительство третьего пускового комплекса разделено на два этапа, "по обоим получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и все необходимые в рамках российского законодательства России согласования", рассказал заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Роман Туренко. Подрядчики для строительства объекта определены, получено разрешение на строительство, "приступаем к подготовительным работам", сказал он 6 июля на пресс-конференции, на которой побывал корреспондент "Кавказского узла".

"В проекте предусмотрены средства на лесовосстановление", – заверил заместитель гендиректора подрядной организации Александр Середенков. "Все саженцы, деревья, семена... будут высажены на данной территории рядом с объектами, работа уже начата", – сказал он.

Середенков рассказал, что "будут выполнены насыпи объемом 1 миллион 380 кубов, уложено 40 тысяч кубов бетона, 30 тысяч кубов железобетона, будет возведено порядка двух тысяч тонн металлоконструкций". По его словам, строители работают на тех участках, "по которым есть разрешение, далее формируется график по вырубке лесного фонда, который предстоит убрать с территории".

"Проектный институт прошел все экспертизы в соответствии с законодательством России, получил все необходимые, в том числе экологические, заключения", – сказал главный инженер проекта ростовского филиала АО "Институт Стройпроект" Виктор Кучеренко. "Приступаем в рамках авторского надзора к наблюдению за строительством, будем следить за выполнением всех норм и правил и соответствием проектной документации. При проектировании ставилась во главу угла экологическая составляющая. Особое внимание обращали на очистку вод, компенсационные высадки и все, что связано с экологией", – отметил он.

Член Общественной палаты Волгограда Михаил Соломонов, выступающий против вырубки деревьев в пойме, поинтересовался на пресс-конференции, кто подписал разрешение на работы, как было проведено общественное обсуждение, если на тот момент не было проекта, оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы. "Российское географическое общество, Росприроднадзор, Общественная палата, ЮНЕСКО выступили против существующего утвержденного, как нам сейчас говорят, проекта", и потребовали рассмотреть альтернативный вариант, отметил он.

"Проектную документацию согласовывают в государственной экспертизе. Комитет природных ресурсов на основании запросов о соответствии с законодательством… выдал разрешение на строительство", – сказал Туренко.

На момент общественных слушаний "оценка воздействия на окружающую среду была, она была представлена в администрацию Среднеахтубинского района, и с ней, кто хотел, смог ознакомиться", сказал Кучеренко. "Проектная документация в полном объеме для общественных слушаний предоставляется, кто хочет ознакомиться" – мог это сделать, это было в 2019 году", – подтвердил Туренко. Он также заверил, что общественные слушания были проведены в соответствии с законодательством.

По словам Туренко, "в соответствии с градостроительным кодексом, есть деление на уникальные и не уникальные объекты". "Данный объект не уникальный, уникальные объекты проходят федеральную государственную экспертизу. По данному объекту проведена региональная экспертиза", – пояснил он.

Третий пусковой комплекс свяжет два моста – через Волгу и Ахтубу, и позволит вывести транзитный поток за пределы населённых пунктов Среднеахтубинского района, повысить безопасность и снизить нагрузку на окружающую среду, говорится в распространенном 5 июля администрацией Волгоградской области заявлении.

Возведение 14-километрового третьего пускового комплекса разбито на несколько очередей, сообщил региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства. Подготовительные работы начались на первом участке, протяжённость которого составит 4,5 километра, отмечается в сообщении. Все необходимые для начала строительства документы получены, на первом этапе планируется возведение двух мостовых переходов через ерики Осинки и Гнилой, а также устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну, сообщил комитет.

Активисты пригрозили чиновникам протестами

"Комитет признал, что разрешения на вырубку у них нет, а назвать человека, подписавшего разрешение на работы, которые сейчас ведутся, Туренко не смог", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" после брифинга Соломонов. "Факт того, что Минприроды и Общественная палата согласовали строительство, не подтвердился", – отметил он.

"Мы будем вызывать оперативные органы на место строительства... Это не отменяет протесты и решение Росприроднадзора, которые были ранее против. Соответственно, это – нарушение природоохранного законодательства", – сказал Соломонов.

"Администрация области любыми способами стремится форсировать вопрос. Строительство по-прежнему считаем незаконным и продолжим юридическую работу в этом направлении. Росприроднадзор, Русское географическое общество, Гринпис, и Общественная палата России нас в этом полностью поддерживают. У людей, болеющих за этот вопрос, нервы на пределе, и в ближайшее время это приведёт к протестам", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" противник вырубки деревьев в пойме Антон Гетманенко.

Депутат областной думы Александр Осипов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что побывал 6 июля на месте строительства дороги, и направит в ближайшее время запрос в Волжскую межрайонную природоохранную прокуратуру о привлечении нарушителей к ответственности. "Скоростная дорога в особо охраняемых территориях не может строиться в силу федерального закона", – считает он.

Осипов сообщил, что в начале июля направил письмо генпрокурору России с просьбой проверить законность регионального постановления, разрешающего вырубку деревьев для строительства трассы.

Он также рассказал, что ранее направлял в надзорное ведомство запрос "о получении актов выполненных работ по проекту, экспертиз и подтверждения оплаты по изготовлению проекта". "До сих пор никто не предоставил мне подтверждения, что проект прошёл все необходимые согласования. А стало быть, деньги проектировщику заплачены незаконно, и их придётся вернуть в бюджет", – отметил Осипов.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Елена Шаройкина заявила, что Общественная палата России не согласовывала существующий проект трассы по территории Волго-Ахтубинской поймы. "Нет никаких официальных документов от #ОПРФ (Общественной палаты России), которые поддерживали бы этот проект, не выходила ни резолюция, ни пресс-релиз, нет никаких заявлений – ничего", – написала она 24 июня на своей странице в Facebook.

Минприроды России не вносило изменений в постановление о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", так как этот природный парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения и находится в ведении комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сообщила пресс-служба Минприроды России. "В соответствии с федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" главой администрации Волгоградской области утверждено положение о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма". Изменения в документ вносятся в соответствии с региональным законом, который проходит согласование областной думы, и утверждаются главой администрации Волгоградской области. Что касается ведения строительных работ, то к полномочиям Минприроды России не относится выдача разрешения на строительство регионального линейного объекта. Отметим, что подобные объекты должны проходить обязательную государственную экологическую экспертизу проектной документации в части оценки соответствия требованиям в области охраны окружающей среды. Проведение экспертизы осуществляет Росприроднадзор", – говорится в ответе ведомства на запрос корреспондента "Кавказского узла".