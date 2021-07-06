Видео о насилии в ингушском интернате указало на проблему контроля закрытых учреждений

06 июля 2021, 21:53

Нарушения в интернатах не редки ввиду закрытости этих учреждений, но проблему может смягчить участие общественности в работе попечительских советов, прокомментировали видео о насилии над ребенком в Троицком детском доме-интернате для умственно отсталых детей представители фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и "Объединения по защите прав детей-сирот".

Как писал "Кавказский узел", о том, что в доме-интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии систематически избивают воспитанников, рассказали изданию "Совершенно секретно" бывшие сотрудники учреждения после обнародования видео с насилием над одним из детей. Издание "Совершенно секретно" выяснило, что в Троицком доме-интернате "до сих пор проживают умственно отсталые 40-летние женщины, которые не имеют права там находиться, так как учреждение предназначено для подростков до 18 лет". Публикацией заинтересовались Следком и прокуратура, они после своих проверок сообщили, что фактов причинения вреда здоровью воспитанникам учреждения не установлено. Руководство дома-интерната назвало публикацию попыткой очернить коллектив этого учреждения.

На кадрах видео, о котором идет речь, виден ребенок, лежащий в комнате на спине. Он громко кричит и держит за ворот и рукав одежды склонившуюся над ним взрослую полную женщину. Одна ее рука лежит около горла мальчика, вторая – в районе его талии. В конце 15-секундного видео женщина, отталкиваясь от ребенка, выпрямляется, и спустя секунду он отпускает ее руку. "На этом видео 35-летняя воспитанница душит одиннадцатилетнего ребенка. Дело происходит в ГБУ "Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей" в Ингушетии", – говорится в аннотации к ролику на YouTube-канале издания "Совершенно секретно".

Проводить проверки в доме-интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии должно Министерство труда, занятости и социального развития республики, уверен юрист фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Павел Денисов.

«Детские дома-интернаты имеют региональное подчинение. Непосредственный учредитель и орган власти, который осуществляет руководящие функции в отношении организации, указан в ее уставе. Для Троицкого - это Министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии. В министерстве должен быть план проверок интернатов. На сайте не смог открыть документ, но последняя проверка, о которой там вывешены сведения, датируется 2019 годом. Информацию о частоте, дате и результатах последней проверки можно запросить в министерстве. Боюсь, что о пребывании в детском доме-интернате совершеннолетних министерство не ответит», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Павел Денисов.

По его словам, в целом детские дома-интернаты бывают с разным контингентом. «Если там находится самостоятельно обучающийся молодой человек, получающий по какой-либо программе школьное обучение, то оставить проживать в интернате могут до окончания текущего класса, дабы не прерывать и не ломать учебного процесса. Например, если психоневрологический интернат находится на существенной удаленности. Или сирота, не имеющий показаний к прямому помещению в психоневрологический интернат, но при этом в виду коррекционной своей особенности попавший именно в детский дом-интернат с легкой формой умственной отсталости, но без ограничений в дееспособности, может дальше не идти в психоневрологический интернат, а идти на обучение по спецпрограммам в колледжи. И если у колледжа нет общежития - проживать в детском доме-интернате в формате постинтерната», - пояснил Павел Денисов.

После перевода в ПНИ людей с психическими нарушениями часто ждет еще более тяжелая жизнь, чем когда они воспитывались в детских домах, вплоть до полного "расчеловечивания", следует из опубликованного 30 апреля "Новой газетой" журналистского исследования "Интернат". Взрослых людей на основании сомнительных выводов лишают дееспособности, отбирая у них всякую возможность влиять на свою жизнь, от права распоряжаться своими деньгами до права сохранить беременность и вообще способность к зачатию, выяснили пожившие некоторое время на территории одного из российских ПНИ журналисты издания.

Юрист предлагает свой рецепт, как можно преодолеть проблему вседозволенности в стенах подобных детских домов-интернатов ввиду их закрытости от внешних глаз. «В каждом интернате вводить попечительский совет из представителей местной общественности, активистов. Чтобы те могли иметь свободный вход и возможность наблюдения за внутренней жизнью заведения, но без волонтерских нагрузок, а именно наблюдение и внешний контроль осуществлять. Иначе государство так и не откроет систему», - считает Павел Денисов.

Нарушения в стенах детских домов-интернатов ввиду их закрытости от внешних глаз не редкость, отмечает руководитель аппарата "Объединения по защите прав детей-сирот" Иван Шемяков.

«Вседозволенность, это, конечно, не совсем уместно. Можно сказать, что такие случаи не редкость. За детей, которые находятся в учреждении, отвечает всегда по нормам и законам их законный представитель - директор, главврач и так далее. К сожалению, отсутствие должного контроля со стороны отделов здравоохранения и образования приводят к таким случаям. Данные комитеты и министерства обязаны работать сообща, для пресечения такого рода событий», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Иван Шемяков.

По данным Роструда на 2019 год, в российских психоневрологических интернатах (ПНИ) проживали около 156 тысяч граждан, в том числе почти 16 тысяч – в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% нуждаются в постоянном уходе. Роспотребнадзор нашел нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медпомощи самым частым нарушением в интернатах для взрослых, сообщил 31 декабря 2019 года ТАСС.

По его мнению, следует разработать программу по защите и профилактике насилия в таких учреждениях. «Волонтерские объединения не имеют право проводить мероприятия в таких специализированных учреждениях по выявлению и профилактике насилия. Будет полезным, если социально ориентированные НКО проработают программу по защите и профилактике насилия в таких учреждениях. Обязательно привлекая к таким встречам, мероприятиям, представителей органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних, инспекций по делам несовершеннолетних, прокуратуры и Следственного комитета», - считает Шемяков.