06 июля 2021, 11:58

Волгоградец арестован после попытки поджечь здание администрации

Суд Центрального района Волгограда арестовал до 2 сентября волгоградца, пытавшегося поджечь здание областной администрации, сообщили в объединенной пресс-службы судов региона.

По версии следствия, вечером 1 июля волгоградец подошел к зданию администрации Волгоградской области, поджег две принесенные с собой бутылки с зажигательной смесью и бросил их к входным дверям. "По независящим от подозреваемого обстоятельствам пожар не возник", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

По ее словам, постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 2 сентября.

Примечание:

"Приговор по делу о поджоге дома Бочарова оставлен в силе", "Жильцов многоэтажки в Камышине эвакуировали из-за поджога", "Высокопоставленный волгоградский силовик задержан по делу о покушении на губернатора".

Автор: Татьяна Филимонова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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