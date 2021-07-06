Волгоградец арестован после попытки поджечь здание администрации

06 июля 2021, 11:58

Суд Центрального района Волгограда арестовал до 2 сентября волгоградца, пытавшегося поджечь здание областной администрации, сообщили в объединенной пресс-службы судов региона.

По версии следствия, вечером 1 июля волгоградец подошел к зданию администрации Волгоградской области, поджег две принесенные с собой бутылки с зажигательной смесью и бросил их к входным дверям. "По независящим от подозреваемого обстоятельствам пожар не возник", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

По ее словам, постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 2 сентября.