05 июля 2021, 12:12

Спасатели нашли тело второго ребенка в реке под Астраханью

Тело четырехлетнего мальчика, утонувшего в реке Бахтемир под Астраханью, спасатели нашли в поселке Волго-Каспийский, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля пенсионерка и двое ее внуков утонули в реке Бахтемир в Астрахани. Спасатели нашли тело женщины и начали поиски двух ее внуков. Сегодня они нашли тело шестилетней девочки.

"В результате поисковых мероприятий в поселке Волго-Каспийский в воде обнаружено тело утонувшего ранее четырехлетнего мальчика", - цитирует сотрудника пресс-службы регионального ГУ МЧС "Интерфакс".

Примечание:

"Дети пострадали при столкновении лодок в Астраханской области", "Волонтеры присоединились к поискам ребенка в Дагестане", "Два человека погибли при падении машины в реку на Кубани".

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