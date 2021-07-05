05 июля 2021, 12:12
Спасатели нашли тело второго ребенка в реке под Астраханью
Тело четырехлетнего мальчика, утонувшего в реке Бахтемир под Астраханью, спасатели нашли в поселке Волго-Каспийский, сообщили в МЧС.
Как писал "Кавказский узел", 3 июля пенсионерка и двое ее внуков утонули в реке Бахтемир в Астрахани. Спасатели нашли тело женщины и начали поиски двух ее внуков. Сегодня они нашли тело шестилетней девочки.
"В результате поисковых мероприятий в поселке Волго-Каспийский в воде обнаружено тело утонувшего ранее четырехлетнего мальчика", - цитирует сотрудника пресс-службы регионального ГУ МЧС "Интерфакс".
"Дети пострадали при столкновении лодок в Астраханской области", "Волонтеры присоединились к поискам ребенка в Дагестане", "Два человека погибли при падении машины в реку на Кубани".
05 июля 2021, 13:23
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Пять журналистов пострадали на акции противников ЛГБТ в Тбилиси
Травмы при нападениях участников акции против проведения гей-парада в Тбилиси получили по меньшей мере пять журналистов и телеоператоров. Организаторы акции пригрозили сорвать намеченный на сегодня "Марш достоинства", даже если он будет начат не в центре города.
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Семь человек эвакуированы из подтопленного детсада в Сочи
Пятеро детей и двое взрослых эвакуированы из детского сада в поселке Кепша Адлерского района.
05 июля 2021, 12:46
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С 28 июня по 4 июля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибло 5 человек
За неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли как минимум пять человек, сведений о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.
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Акция противников ЛГБТ в Тбилиси обернулась нападениями на журналистов
Несколько сотен противников проведения гей-парада в Тбилиси перекрыли сегодня проспект Руставели и напали на журналистов, освещающих акцию протеста. Полицейские эвакуировали представителей прессы из центра города, а премьер-министр призвал ЛГБТ-сообщество провести намеченный на вечер "Марш достоинства" в другом месте.
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05 июля 2021, 09:53
Тело ребенка найдено в водоеме под Астраханью
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