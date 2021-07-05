Спасатели нашли тело второго ребенка в реке под Астраханью

05 июля 2021, 12:12

Тело четырехлетнего мальчика, утонувшего в реке Бахтемир под Астраханью, спасатели нашли в поселке Волго-Каспийский, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля пенсионерка и двое ее внуков утонули в реке Бахтемир в Астрахани. Спасатели нашли тело женщины и начали поиски двух ее внуков. Сегодня они нашли тело шестилетней девочки.

"В результате поисковых мероприятий в поселке Волго-Каспийский в воде обнаружено тело утонувшего ранее четырехлетнего мальчика", - цитирует сотрудника пресс-службы регионального ГУ МЧС "Интерфакс".