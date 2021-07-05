05 июля 2021, 09:53

Тело ребенка найдено в водоеме под Астраханью

Спасатели нашли тело девочки, утонувшей 3 июля в реке Бахтемир, поиски ее брата продолжаются, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля пенсионерка утонула в реке Бахтемир в Астрахани, спасатели начали поиски двух ее внуков.

"В результате поисковых мероприятий на территории Икрянинского района обнаружено тело шестилетней девочки в 10 километрах от места предположительного утопления", - цитирует пресс-службу регионального ГУ МЧС "Интерфакс".

По данным ведомства, продолжаются поиски второго ребенка.

Примечание:

"Дети пострадали при столкновении лодок в Астраханской области", "Волонтеры присоединились к поискам ребенка в Дагестане", "Два человека погибли при падении машины в реку на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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