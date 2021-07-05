05 июля 2021, 09:53
Тело ребенка найдено в водоеме под Астраханью
Спасатели нашли тело девочки, утонувшей 3 июля в реке Бахтемир, поиски ее брата продолжаются, сообщили в МЧС.
Как писал "Кавказский узел", 3 июля пенсионерка утонула в реке Бахтемир в Астрахани, спасатели начали поиски двух ее внуков.
"В результате поисковых мероприятий на территории Икрянинского района обнаружено тело шестилетней девочки в 10 километрах от места предположительного утопления", - цитирует пресс-службу регионального ГУ МЧС "Интерфакс".
По данным ведомства, продолжаются поиски второго ребенка.
"Дети пострадали при столкновении лодок в Астраханской области", "Волонтеры присоединились к поискам ребенка в Дагестане", "Два человека погибли при падении машины в реку на Кубани".
Автор: "Кавказский узел"
05 июля 2021, 09:35
-
Азербайджанская нефтекомпания объяснила извержением вулкана пламя над Каспием
Причиной мощного выброса пламени над Каспийским морем было извержение грязевого вулкана на острове, люди и оборудование нефтяных платформ не пострадали, сообщила сегодня госнефтекомпания Азербайджана.
05 июля 2021, 08:45
-
Горнолыжный сезон закрыт на курорте "Эльбрус"
5 июля на курорте "Эльбрус" завершился сезон катания на лыжах в горах, информировала администрация курорта.
05 июля 2021, 07:49
-
Ураган привел к массовому отключению света в Кабардино-Балкарии
Из-за шквалистого ветра перебои с электроснабжением возникли в Чегемском, Баксанском, Майском, Терском районах Кабардино-Балкарии и в Нальчике, сообщили спасатели.
05 июля 2021, 07:00
-
Российский турист утонул в Гагре во время шторма
Находившиеся на пляже в Гагре люди не смогли прийти на помощь туристу из Саратова из-за сильного шторма, в результате чего он утонул у них на глазах, сообщило МЧС Абхазии.
05 июля 2021, 06:07
-
Лоукостер Eurowings начал полеты между Дюссельдорфом и Тбилиси
Первый авиаперелет осуществила бюджетная авиакомпания Eurowings из немецкого Дюссельдорфа в Тбилиси и обратно. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.
-
05 июля 2021, 00:50
Жители ростовского поселка пожаловались на проволочки с газификацией
-
04 июля 2021, 23:511
Мощный взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспия
-
04 июля 2021, 22:002
Дети уроженцев четырех регионов Северного Кавказа вывезены из Сирии
-
04 июля 2021, 18:081
Источники рассказали о похищении пяти человек перед КТО в Нальчике
-
04 июля 2021, 15:351
Видео с женского пляжа в Махачкале вызвало споры о нравственности
-
04 июля 2021, 11:451
Пользователей соцсети возмутило требование о масках в маршрутках Чечни для привитых
-
05 июля 2021, 09:35
Азербайджанская нефтекомпания объяснила извержением вулкана пламя над Каспием
-
05 июля 2021, 08:45
Горнолыжный сезон закрыт на курорте "Эльбрус"
-
05 июля 2021, 07:00
Российский турист утонул в Гагре во время шторма
-
04 июля 2021, 20:00
Один человек погиб после падения дерева в Сочи
-
04 июля 2021, 19:081
Противники ЛГБТ вступились за патриархию Грузии
-
04 июля 2021, 16:25
Нападение на журналистов совершено в пригороде Тбилиси
-
04 июля 2021, 14:352
Армянские солдаты переданы врачам после возвращения из плена
-
04 июля 2021, 13:39
Вертолет совершил жесткую посадку близ Прохладного
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
03 июля 2021, 15:52
Спасатели начали поиски двух детей в астраханской реке
-
02 июля 2021, 04:09
Предполагаемый боевик убит в Астраханской области
-
10 сентября 2020, 20:0727
Кадыров Рамзан Ахматович
-
22 августа 2020, 08:24
BERG...man TbilisiЛукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"? 48
-
20 августа 2020, 17:55
BERG...man TbilisiСостояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение? 74
-
06 ноября 2018, 09:01
BERG...man TbilisiКанал "Евразия" из Каспийского в Черное море - реальность? Даже Манилов вздрогнул от удивления... 36
-
01 июля 2021, 18:52
Поти: мечты против реальности
-
23 июня 2021, 11:341
Награда за слова: карьера пропагандиста Ахмадова
-
30 июня 2021, 12:47Экстрадированную из Египта в Россию седьмой месяц держат в СИЗО Черкесска
-
28 июня 2021, 13:13В Избербаше 3 дня нет воды
-
24 июня 2021, 23:48В Германии выпущен отчет о "северокавказской исламистской сцене"
-
24 июня 2021, 21:12Детская школа Бэллы Шахмирзы перенесена из КЧР в Астраханскую область
-
24 июня 2021, 18:52Северный склон Бытхи подключается к котельной № 6!!!! Помогите
-
11 июня 2021, 14:16
Элла Манжеева: в Калмыкии дефицит творцов, а не денег
-
01 июня 2021, 21:211
В мае 2021 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было