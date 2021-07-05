Туристы на курорте "Эльбрус". Фото пресс-службы курорта http://resort-elbrus.ru/

05 июля 2021, 08:45

Горнолыжный сезон закрыт на курорте "Эльбрус"

5 июля на курорте "Эльбрус" завершился сезон катания на лыжах в горах, информировала администрация курорта.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июля администрация курорта "Эльбрус" продлила зимний сезон. Горнолыжный сезон будет действовать до тех пор, пока снежный покров в горах позволит безопасно кататься на лыжах, пояснила администрация.

Эльбрус – это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус – патриарх Кавказских гор", подготовленной "Кавказским узлом".

На курорте "Эльбрус" 5 июля завершился зимний сезон, он действовал с 7 ноября 2020 года и продолжался 240 дней, сообщила администрация курорта. "Этот сезон был самым снежным за очень долгое время", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 4 июля на странице администрации курорта "Эльбрус" в Instagram.

К 08.45 мск эта запись набрала 895 отметок "нравится" и 14 комментариев. Часть их авторов положительно отозвалась о минувшем сезоне катания на лыжах в горах.

"Зимой, весной и летом катнули в этом сезоне", – отметил пользователь puh_ant.

"Сезон был супер!" – написала fateevajulia82.

Примечание:

"Власти анонсировали борьбу с самостроями у Эльбруса", "Спасатели не нашли пропавших на Эльбрусе альпинистов", "Пользователи соцсети предложили наказывать альпинистов за восхождение на Эльбрус без регистрации".

Автор: "Кавказский узел"

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