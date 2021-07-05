Жители ростовского поселка пожаловались на проволочки с газификацией

05 июля 2021, 00:50

Жители поселка Углерод Красносулинского района провели сход, на котором записали видеообращение к губернатору Ростовской области. Основные требования участников схода - газификация поселка и проведение уличного освещения.

13 жителей поселка Углерод Красносулинского района провели вечером 4 июля сход, на котором рассказали, что прошли уже всё инстанции, начиная от местного главы и заканчивая федеральными властями с просьбой газифицировать поселок. "Только, как говорится, воз и ныне там. Газ в посёлок нам обещали провести ещё в 2019 году, теперь обещают в 2025. Но люди уже не верят", - сказал местный житель Виктор Сухаревский корреспонденту "Кавказского узла".

Он показал кипу обращений. "Обращались мы уже ко всем, и обращаемся к губернатору уже в четвертый раз", - отметил Сухаревский.

"Последнее наше обращение было в Генеральную прокуратуру РФ, и мы, получив ответ, узнали, что только в 2025 году у нас появится газ. Ждать столько мы не намерены, поэтому сегодня (4 июля) в очередной раз обращаемся к губернатору, записываем видео обращение, которое разместим во всех соцсетях, придадим дело огласке. Я думаю, до правительства области это дойдёт, и пускай они задумаются. Задумаются о том, как же мы живём тут без газа, когда уголь стоит огромные деньги и купить его - для многих проблема", - добавил он.



Галина Забара пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла", что уголь приходится покупать в кредит, потом полгода откладывать с пенсии, экономя на всём, чтобы за этот уголь рассчитаться.

"Уголь стоит семь тысяч, на зиму мне надо четыре-пять тонн. Пенсия маленькая и хорошо, что уголь продают в кредит - потом полгода отдаю деньги. Дрова тоже нужны, но их не покупаю, ибо тогда вообще разорюсь. Дрова собираю по посёлку, где много заброшенных полуразрушенных сараев, заборов. Хожу всё лето и собираю. Мне 70 лет и те же дрова трудно собирать, да и уголь таскать, чтобы печь топить. Поэтому газ, конечно, просто необходим", - рассказала она.

Забара также пожаловалась на отсутствие в поселке аптеки. "Была аптека в магазине, но его закрыли на ремонт, вроде как на две недели обещали. Но прошёл месяц, магазин так и не открыли, и мы ездим за лекарством в Гуково. Волонтеров нет, поэтому приходится самим тратить деньги, чтобы доехать до Гуково. А ведь маршрутку отменили и теперь добраться до города - это целая проблема. А если говорить про больницу в райцентре, то это вообще миссия невыполнима. Транспорт в Красный Сулин не ходит, говорят, ездить на электрички. Но это не совсем удобно, так как и она идёт из соседнего поселения. На такси в оба конца - это 1800. В больницу приезжаешь, там очереди, и часто ты просто не успеваешь обойти всех нужных врачей. Раньше мы были закреплены за Гуковской больницей. Не знаю, зачем нужно было переводить нас на Красный Сулин, тем самым создав огромные неудобства", - пожаловалась Забара.

По словам Александра Карпенко, покупка угля сильно бьет по кошельку жителей поселка. "С углём проблема. Это хорошо, что в прошлом году помогли шахтёрам, которые уходили с частных угольных предприятий, а то ведь не давали никому, все покупали за свои деньги. В посёлке в основном пенсионеры, уголь приходится покупать с пенсии, которые очень маленькие. Но уголь давали только шахтёрам, а многие не работали на шахте. Непонятно, что будет этой зимой. Сейчас уголь стоит семь тысяч, но уже говорят, что к осень цена поднимется до восьми тысяч рублей за тонну. Это очень накладно. С дровами тоже проблема: покупать денег нет, хорошо, школу у нас капитально ремонтируют, и нам разрешали набирать там старые доски. Так ту зиму мы доски со школы таскали", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Олег Сидоренко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет в поселке два с половиной года. "Когда переехал, у меня был уголь. Но сейчас, когда он закончился, это для моей семьи стало проблемой. С работой тут очень плохо. Я работаю один, жена сидит с детьми, у меня их двое. По местным меркам с зарплатой в 30 тысяч я миллионер, но на самом деле это очень мало, ведь это все деньги на четырех человек. Сейчас я уже начал откладывать понемногу на уголь, потому что купить его будет проблема. Я молодой, 30 лет, многого хочется, но практически во всём себе отказываю, чтобы сэкономить денег", - рассказал он.

Сидоренко также пожаловался на отсутствие уличного освещения в поселке. "Идёшь, светишь фонариком, два раза за последние два месяца упал, ведь дорог тут практически нет. Дорог нет, света нет - так и живём", - посетовал он.

Многие участники схода жаловались на проблемы с уличным освещением. По словам жителей поселка, свет горит только на двух центральных улицах - Советской и Восточной, остальная же часть населенного пункта погружена во мрак.

Собравшиеся записали видеообращение к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Они пожаловались, что администрация поселка не работает, районные чиновники тоже ничего не решают. "Глава Красносулинского района к нам вообще не приезжает никогда. Хотя кроме газификации проблем в посёлке множество и проблемы такие, которые можно решить на местном уровне. Однако они не решаются. Травой зарос весь посёлок, много амброзии. Детская спортивная площадка - её из-за густой травы даже не видно. Может вы, Василий Юрьевич, пришлёте в посёлок косарей из Ростова, коль местное руководство не может справиться с этой проблемой [...]. Конечно, главная проблема - это газификация и освещение посёлка. Василий Юрьевич, в очередной раз обращаемся к вам, помогите решить эти проблемы", - заявили участники схода на видео.

Первый заместитель главы Красносулинского района Лариса Хильченко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в августе районные власти планируют подавать заявку в Минпром области для включения поселка Углерод в программу газификации.

"Но также хочу добавить, что подводящий газопровод от Гуково (Углерод - конечная точка) - в программе "Газпрома" со сроком окончания 2025 год. Вопрос о проектирование распределительного газопровода откроется только при начале строительства подводящего", - добавила она.