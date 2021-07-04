Дети уроженцев четырех регионов Северного Кавказа вывезены из Сирии

04 июля 2021, 22:00

Более 20 детей, находившихся в лагере беженцев в зоне конфликта на Ближнем Востоке, доставлены минувшей ночью в Москву. Они будут переданы родственникам, в том числе в Дагестан, Чечню, Карачаево-Черкесию и Ставрополье, сообщила детский омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел", уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова неоднократно сообщала о возвращении детей из Сирии и Ирака в регионы юга России. Так, 19 апреля она отчиталась о возвращении 44 детей с Ближнего Востока в Россию, в том числе в Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Самолет с 23 российскими детьми из Сирии приземлился в Подмосковье около полуночи 3 июля. после обследования в больнице дети будут направлены к родственникам в Дагестан, Карачево-Черкесию, Чечню и Ставрополье, а также в Тюмень и Самарскую область, сообщила сегодня "Российская газета" со ссылкой на детского омбудсмена.

23 ребёнка, младшему из которых нет и двух лет, вернулись на родину из лагеря Рож, рассказала Анна Кузнецова. "В прошлый мой визит мы обнаружили наших детей в лагере Рож. И сегодня мы вывезли их всех!" - сообщила она сегодня на своей странице в Instagram.

При этом не исключена возможность, что два российских ребенка еще остаются на территории лагеря, отметила омбудсмен. "Если мы будем обнаруживать других детей в этом лагере, то, конечно, обязательно их вывезем. Мы подтвердили еще раз договоренности с курдской стороной, что работу будут вести до последнего ребенка на территории лагерей. Есть вероятность, что там находятся еще двое детей, - если мы их все-таки разыщем, то обязательно их вернем", - процитировало ее ТАСС.

Нескольких детей после возвращения в Россию увезли с территории аэропорта на реанимобилях. "Нет ничего особенно сложного с их состоянием здоровья. Просто повышена температура. Это неудивительно, там (в Сирии) почти 50 градусов, очень жарко... Поэтому решили подстраховаться", - привело слова Кузнецовой РИА "Новости".

Всех вернувшихся детей из аэропорта сразу увезли в детскую больницу имени Пирогова. Там им предстоит пройти полное медобследование, а после — встреча с родственниками. До этого времени у них на запястьях будут опознавательные зеленые браслеты с именем и фамилией, сообщил сегодня "Первый канал".

Самому младшему из прибывших детей чуть больше года, старшей - 17 лет. Эта девушка едет к тете в Махачкалу с братьями и уже своей двухлетней дочерью. Родителей у нее больше нет. "Мама погибла в Холе, папа погиб, когда мне было два года. Были сестры, которых мучили, избивали, пытали. Если узнают, что к ним перевод пришел, или если нашли у них телефоны, избивали, лобовые стекла машин измазывали кровью", — приводятся ее слова в сюжете телеканала.

С 2018 года из Сирии и Ирака возвращен на родину 341 российский ребёнок, сообщила Кузнецова. "Теперь наши дети остались только в лагере Аль-Холь. Еще на 106 детей, которые находятся там, уже готовы документы", - приводятся ее слова в публикации на сайте уполномоченного по правам ребенка.

Фильм "Запрещенные дети" о судьбе пятерых сестер из Чечни, оказавшихся после гибели родителей в сирийском лагере Аль-Холь, показали в Москве. Режиссер фильма Евдокия Москвина рассказала, через какие трудности пришлось пройти родным девочек, чтобы добиться их возвращения домой. Работа по вывозу детей из Сирии и Ирака ведется недостаточно активно, отметили участники дискуссии после показа.

Большая часть российских детей, увезенных на Ближний Восток, находится на территории Сирии, а в 2017-2018 годах случаи вывоза детей из Сирии были только единичными, сказала в сентябре 2019 года после возвращения группы детей из Сирии омбудсмен Дагестана Марина Ежова. По ее словам, "российская сторона получила аккредитацию для работы по возвращению детей не только в Сирии, но и в лагерях, расположенных на пока еще неподконтрольных официальным властям территориях".

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.