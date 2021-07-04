Самолет со 122 пассажирами совершил аварийную посадку в Баку

04 июля 2021, 09:47

Рейс Баку - Нахчыван вернулся в аэропорт из-за технической неисправности, его пассажиры вылетят в пункт назначения другим самолетом, сообщили "Азербайджанские авиалинии".

Самолет Airbus A319 "Азербайджанских Авиалиний" вылетел из Баку в Нахчыван сегодня в 07.22 по местному времени (6.22 мск), однако в связи проблемой в системе кондиционирования капитан воздушного судна развернулся и запросил посадку в международном аэропорту "Гейдар Алиев", сообщил со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Day.Az.

В 8.01 по местному времени самолет благополучно приземлился. 122 пассажира, которые находились на его борту, будут отправлены в Нахчыван другим самолетом, информировал haqqin.az.

"Кавказский узел" также писал, что 12 июня рейс Баку - Анталья "Азербайджанских авиалиний", на борту которого находились 142 пассажира, был прерван по технической причине.