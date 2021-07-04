Отель в Анапе закрыт после конфликта хозяйки с постоялицами

04 июля 2021, 03:57

Исполняющий обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина сообщила о закрытии отеля в Анапе, хозяйка которого поругалась с постоялицами и обвинила их в нетрадиционной сексуальной ориентации. О закрытии отеля сообщила и сама хозяйка, пожаловавшаяся, что теперь у нее нет денег.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля одна из постоялиц анапского отеля опубликовала видео конфликта с хозяйкой после того, как ее попросили сделать уборку в номере. Девушки съехали из отеля, а хозяйка объяснила свой поступок поведением постоялиц, которых она заподозрила в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Отель, у хозяйки которого возник конфликт с клиентками, закрыт, сообщает 3 июля РИА "Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности министра курортов и туризма Краснодарского края Марию Золотухину.

"Вопрос о гостеприимстве снят. Эта гостиница закрыт", - приводит ее слова издание.

О закрытии гостиницы в Instagram сообщила и сама хозяйка. "Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет и меня тоже! Все, как вы хотели", - написала она.

Чуть позже она написала еще один пост, в котором сообщила, что сидит "Теперь безработная, без денег, даже уборщицей теперь не берут!" А сегодня ночью она написала, что находится в растерянности. "Я вот все думаю, куда ж податься? Ну вот совсем в растерянности! ЛГБТ атакуют, угрожают, восстали!" - написала хозяйка гостиницы и иронизирует: "Я очень сильно боюсь, по мне же видно, правда".