Андраник Матевосян (справа) Альберт Агозян (слева). Фото: пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

03 июля 2021, 14:07

Погибшие в Сочи судебные приставы награждены посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденами Мужества погибших в Сочи судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня в Адлере были застрелены младший судебный пристав 31-летний Альберт Агозян и судебный пристав-исполнитель 30-летний Андраник Матевосян. По версии следствия, огонь из охотничьего ружья по ним открыл  60-летний житель Адлерского района Сочи Вартан Кочьян, когда приставы пришли его выселять из постройки, признанной самостроем. Кочьян был задержан. Он сам сообщил об убийстве и сдался полицейским. Во время инцидента ранение получил и третий человек, сообщило следствие. К убийству двух приставов привели ошибки чиновников и законотворцев, считают пользователи соцсетей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении сочинских судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна орденами Мужества, следует из документа, опубликованном 2 июля на сайте Кремля. "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга наградить орденом Мужества Агозяна Альберта Артемовича <…>, Матевосяна Андраника Хачиковича", – сказано в частности в тексте документа.

Напомним, что, по словам местных жителей, убийству судебных приставов предшествовал долгий спор Вартана Кочьяна и городских властей о праве собственности на земельные участки. Кочьян значится владельцем нескольких зданий, которые суд признал самостроями, пояснили в мэрии Сочи. Сам Вартан Кочьян дал интервью прямо на месте преступления. "Мне 61 год, я не жалею [о том], что я сделал. Просто не хотелось так, конечно. <...> Это родительская земля. <...> С четырех лет я в этих домах живу. <...> Они довели. Оформлять не давали землю", – сказал он на кадрах видео, опубликованном 9 июня на YouTube-канале РБК.

Ранее источник рассказал, что Вартан Кочьян во время прихода приставов звонил адвокату с просьбой вступить с ними в переговоры, чтобы приставы дали ему отсрочку до принятия решения судом. Но они отказались вступать в какие то ни было переговоры. У погибших приставов остались семьи и маленькие дети, рассказал сотрудник Федеральной службы судебных приставов.

Примечание:

"Суд постановил снести самострой вблизи жилого дома в Нальчике", "Вынужденные переселенцы в Батуми пожаловались на проблемы с жильем", "Суд утвердил приговор полицейскому за регистрацию в ростовском самострое".

Автор: "Кавказский узел"

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