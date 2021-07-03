Пожарные эвакуировали 100 жителей многоэтажки в Горячем Ключе

03 июля 2021, 04:14

Пожар в пятиэтажном доме на улице Ярославского в Горячем Ключе начался сегодня около полуночи. Огонь был потушен за 2 часа, для эвакуированных жителей открыт пункт временного размещения.

По данным МЧС, сегодня ночью в жилом пятиэтажном доме на улице Ярославского загорелась кровля на площади 400 квадратных метров, в течение первых 30 минут огонь был локализован, а уже в 2.12 мск пожарные потушили пожар.

Во время пожара из дома эвакуированы 100 жителей, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Горячего Ключа оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожара и при необходимости разместить людей в пунктах временного пребывания, говорится в сообщении на сайте администрации Кубани.

Пункт временного пребывания развернут на базе детского сада №8, уточнил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в своем аккаунте в Instagram.

Сообщений о пострадавших в результате пожара по данным на 4.10 мск 3 июля на сайтах ГУ МЧС по региону, администрации края и городской администрации не было.

Как информировал "Кавказский узел", 14 марта пожар произошел в многоэтажном доме в Юбилейном микрорайоне Краснодара, тогда из горящего здания были эвакуированы 60 жителей.