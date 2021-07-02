Объявлен конкурс на место главы Центризбиркома Грузии

02 июля 2021, 12:07

Президент Грузии объявила о начале конкурса среди кандидатов на должность главы Центризбиркома, освободившуюся после ухода Тамар Жвании. В комиссию для отбора претендентов вошли представители неправительственных организаций и профессора вузов.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания заявила, что с 1 июля прекращает свои полномочия, что, по ее словам, способствует проведению объективных выборов и ускорит разрешение политического кризиса в стране. За восемь лет работы Жвании ни разу не были проведены справедливые выборы, а сама она утратила доверие, заявили представители оппозиции. В адрес Жвании оппозиция высказывала незаслуженные претензии, возразили в правящей партии "Грузинская мечта".

Согласно новой версии Избирательного кодекса Грузии, председатель ЦИК должен быть избран парламентом. Президент в течение 15 дней должен издать указ о проведении конкурса на пост председателя ЦИК и о создании комиссии, которая его проведет. В состав комиссии входит от 9 до 11 членов, которые в течение 12 дней рассмотрят и отберут не больше трех кандидатов на пост. После этого президент Грузии представляет парламенту двух кандидатов, из которых парламент избирает председателя ЦИК. Председатель ЦИК должен быть избран 2/3 голосами от списочного парламента сроком на пять лет. Если кандидат не получит поддержку такого количества депутатов, то срок его полномочий на посту председателя ЦИК составляет полгода.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили своим указом объявила конкурс на пост председателя Центральной избирательной комиссии и создала конкурсную комиссию, которая отберет предложенных на этот пост кандидатов.

Согласно законодательству, пост председателя Центризбиркома может занять человек в возрасте от 25 лет, беспартийный, с высшим образованием, свободно владеющий грузинским языком и имеющий минимум пятилетний опыт работы, говорится в указе президента, направленном сегодня его пресс-службой корреспонденту "Кавказского узла".

Заявки на пост главы ЦИК будут принимать в течение пяти дней. В состав конкурсной комиссии вошли 11 человек - представители ряда неправительственных организаций, в числе которых "Ассоциация молодых юристов", "Международное общество справедливых выборов и демократии", Общегражданское движение "Многонациональная Грузия", также профессора нескольких вузов. В течение 12 дней они рассмотрят кандидатуры и отберут не больше трех кандидатов на пост главы избиркома, говорится в сообщении.

Напомним, Тамар Жвания занимала пост главы Центризбиркома с 2013 года, а в декабре 2018 года была переизбрана. Последнее избрание Жвании председателем комиссии сопровождалось бойкотом оппозиции голосования о выборах главы ЦИК. После выборов в парламент Грузии, которые прошли 31 октября 2020 года, в адрес ЦИК со стороны оппозиции звучала критика в связи с нарушениями при подсчете голосов. Оппозиционеры указывали на расхождение информации НПО в итоговых протоколах голосования и данных ЦИК. Активисты направили в Центризбирком жалобы, но ни одна из них не была удовлетворена. Дисбаланс в итоговых протоколах вызван тем, что в голосовании принимали участие находящиеся в карантине и самоизоляции из-за коронавируса избиратели, пояснили власти Грузии.