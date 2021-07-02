Горнолыжный сезон продлен на курорте "Эльбрус"

02 июля 2021, 08:28

Снежный покров на горнолыжных трассах пригоден для безопасного катания, поэтому зимний сезон на курорте "Эльбрус" продлен на неопределенный срок, сообщила администрация курорта. Пользователи Instagram с энтузиазмом встретили это решение.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая стало известно, что администрация курорта "Эльбрус" приняла решение продлить сезон катания на горных лыжах на конца июня в связи с большим количеством снега в горах.

На курорте "Эльбрус" продлен горнолыжный сезон, следует из сообщения пресс-службы АО "Курорты Северного Кавказа". "Пока трассы от Гарабаши до станции Мир комфортные, пригодны к безопасному катанию, поэтому мы продлеваем зимний сезон. Сейчас не ставим конкретных сроков по его продолжительности, будем смотреть по ситуации", – процитировал 1 июля "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Сообщение о продлении сезона катания на горных лыжах на курорте "Эльбрус" было также опубликовано 1 июля на странице администрации курорта в Instagram. К 08.25 мск 2 июля эта запись набрала 916 отметок "нравится" и 27 комментариев. Большая часть их авторов отреагировала эмоционально. "Боже мой! 1 июля, а там и не прекращали катать... Счастье какое", – написала zelenookaya3076. "Вперёд, на лыжи! На летние покатушки!" – призвала elena_golovacheva_ptg. "Может в августе с лыжами туда поехать?" – сыронизировал пользователь kvitkaski.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, что 1 июня Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о резком росте числа зараженных COVID-19. По данным ведомства, за две недели число зараженных COVID-19 в регионе увеличилось втрое.