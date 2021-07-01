01 июля 2021, 13:34
Три случая заражения сибирской язвой выявлены в Армении
Заболевшие сибирской язвой жители Армении находятся в больнице в состоянии легкой и средней тяжести, сообщили в Минздраве.
Случаи заражения зафиксированы в селах Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области, уточнила врио министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".
"У больных протекает кожная форма заболевания. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести. Пациенты получают необходимую медицинскую помощь", - сказала Анаит Аванесян сегодня на брифинге, который транслировало армянское информагентство Factor.am.
По данным врио главы Минздрава, специалисты исследовали образцы почвы с сельских полей Гегаркуникской области, однако возбудителя сибирской язвы не обнаружили.
"В дагестанском селе снят карантин по сибирской язве", "Два жителя Азербайджана госпитализированы с сибирской язвой", "Первая за пять лет смерть от сибирской язвы зафиксирована в Грузии".
Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"
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