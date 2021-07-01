Три случая заражения сибирской язвой выявлены в Армении

01 июля 2021, 13:34

Заболевшие сибирской язвой жители Армении находятся в больнице в состоянии легкой и средней тяжести, сообщили в Минздраве.

Случаи заражения зафиксированы в селах Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области, уточнила врио министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

"У больных протекает кожная форма заболевания. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести. Пациенты получают необходимую медицинскую помощь", - сказала Анаит Аванесян сегодня на брифинге, который транслировало армянское информагентство Factor.am.

По данным врио главы Минздрава, специалисты исследовали образцы почвы с сельских полей Гегаркуникской области, однако возбудителя сибирской язвы не обнаружили.