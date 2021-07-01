Три человека госпитализированы после взрыва газа в Махачкале

01 июля 2021, 11:21

Трое пострадавших при мощном взрыве газа в жилом доме в Махачкале госпитализированы, здание частично разрушено.

Взрыв произошел сегодня ночью в одноэтажном частном доме по улице Карабудагова, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

"По предварительным данным, пострадали три человека. Они госпитализированы. Дом частично разрушен", - цитирует источник ТАСС.

В результате взрыва обрушились стена и крыша дома, припаркованная рядом машина также попала под завалы, пишет РИА "Дагестан".

На видео с места взрыва показаны разрушенный кирпичный дом и стоящая под завалами машина. Дом расположен на углу улицы, дорога к нему перекрыта машиной правоохранительных органов. Видео, опубликованное сегодня в Youtube-канале РИА "Дагестан", к 11.20 мск набрало 63 просмотра.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве бытового газа в частном доме в Хасавюрте 2 февраля. Тогда были госпитализированы мать и ее 14-летняя дочь. Обе пострадавшие скончались в больнице.