01 июля 2021, 11:21

Три человека госпитализированы после взрыва газа в Махачкале

Трое пострадавших при мощном взрыве газа в жилом доме в Махачкале госпитализированы, здание частично разрушено.

Взрыв произошел сегодня ночью в одноэтажном частном доме по улице Карабудагова, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

"По предварительным данным, пострадали три человека. Они госпитализированы. Дом частично разрушен", - цитирует источник ТАСС.

В результате взрыва обрушились стена и крыша дома, припаркованная рядом машина также попала под завалы, пишет РИА "Дагестан".

На видео с места взрыва показаны разрушенный кирпичный дом и стоящая под завалами машина. Дом расположен на углу улицы, дорога к нему перекрыта машиной правоохранительных органов. Видео, опубликованное сегодня в Youtube-канале РИА "Дагестан", к 11.20 мск набрало 63 просмотра.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве бытового газа в частном доме в Хасавюрте 2 февраля. Тогда были госпитализированы мать и ее 14-летняя дочь. Обе пострадавшие скончались в больнице.

Примечание:

"Трое пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии доставлены в Махачкалу", "Два взрыва газа с тремя пострадавшими произошли за сутки в Хасавюрте", "Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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