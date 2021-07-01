Подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки арестован в Волгограде

01 июля 2021, 09:40

По подозрению в изнасиловании 11-летней девочки в Волгограде задержан ранее судимый местный житель, который признался, что увел ребенка со двора, но отрицает факт изнасилования. Мужчина арестован на два месяца, сообщили следователи.

22 июня в Волгограде в полицию обратилась местная жительница с заявлением, что ее 11-летняя дочь была изнасилована. Женщина сообщила, что около 17 часов мск неизвестный увел её ребенка из двора и в безлюдном месте надругался над девочкой.

Сотрудники Следственного управления регионального Следкома по этому факту возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщила руководитель пресс-службы ведомства Наталья Рудник.

Часть 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Во время следственных действий, при осмотре места происшествия, девочка показала следователю пластиковую тару, которая, по ее словам, была у мужчины. Находка была направлена на экспертизу. На следующий день утром подозреваемый в совершенном преступлении был задержан, уточнила Рудник. "Следы его пальцев рук совпали с теми, что были обнаружены на пластиковой таре, выброшенной преступником. Кроме того, совпал и генотип", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Во время опознания школьница и ее подруга, которая играла с нею во дворе в тот вечер, уверенно указали на подозреваемого, как на лицо, совершившее преступление. Под давлением улик и доказательств он признался в содеянном, добавила Наталья Рудник. "Он признался, что увел девочку со двора, но не признает факт изнасилования. Подозреваемому назначен адвокат. К следствию у подозреваемого жалоб нет", – добавила руководитель пресс-службы.

По словам Натальи Рудник, 25 июня суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил подозреваемого под стражу сроком на два месяца. "С девочкой работает психолог. Психологическое здоровье девочки сейчас не вызывает опасений. Ее имя и место преступления следствием не разглашается. Следственные действия продолжаются", – пояснила она.

Задержанный ранее был судим за преступления против половой неприкосновенности. В местах лишения свободы он отбыл 12 лет. Освободился в 2019 году, добавила также руководитель пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 2 февраля 2019 года водителя маршрутки арестовали на два месяца по делу об изнасиловании 13-летней школьницы в райцентре Городище. Также 3 февраля 2020 года суд приговорил к 16 годам заключения жителя Волгоградской области, признав его виновным по делу об изнасиловании 13-летней школьницы.