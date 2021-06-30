Идрак Мирзализаде рассказал об угрозах и избиении после шутки о ксенофобах

30 июня 2021, 15:08

Призывы к расправе над этническим азербайджанцем Идраком Мирзализаде после публичной шутки о ксенофобах увенчались избиением его в центре Москвы. Шутка была неверно понята, посетовал комик.

Нападение на стендап-комика Идрака Мирзализаде произошло вечером 23 июня на остановке около кафе "Кофемания" на Кудринской площади в Москве, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" менеджер артиста Сергей Забырин. "Двое нападавших преследовали [Мирзализаде] от места выступления до места нападения. Напали сзади, нанеся несколько ударов в затылок. На затылке несколько ушибов от ударов", - сообщил он.

По мнению менеджера, нападение связано c поступавшими Мирзализаде угрозами и обещанием награды за «извинения Идрака». "В интернете в открытом доступе были опубликованы призывы к физической расправе с материальным вознаграждением «за голову Идрака». Угрозы поступали различного характера: как написать заявление в прокуратуру по статье 282 [УК РФ] (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. – Прим. "Кавказского узла"), так и обещания физической расправы", - отметил Забырин.

Нападению предшествовало выступление Идрака в комедийной программе «Разгоны», транслируемой в YouTube, добавил Сергей Забырин. По его словам обращаться в полицию Идрак Мирзализаде не стал и пока не намерен. "В полицию не обращались, так как Идрак не хотел, чтобы нападавших ребят наказали условным или, того хуже, реальным сроком. Все ошибаются. Но невозможно представить, что в цивилизованном обществе за шутку кто-то доведёт дело до физической расправы", - сказал он, добавив, что сейчас Мирзализаде взял «период тишины», чтобы не провоцировать продолжение конфликта.

Сам Идрак Мирзализаде на своем YouTube-канале, на который подписаны 4,4 тысячи пользователей, 28 июня опубликовал видео, в котором рассказал об обстоятельствах, предшествовавших нападению.

"На протяжении последних трех недель мне пришло несколько тысяч угроз, в Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью "Идрак Мирзализаде - враг русского народа!", а за мою голову объявили денежную награду, из-за которой 23-го июня в центре Москвы на меня напали", - говорится в аннотации к видео. К 14.30 мк 30 июня видеоролик набрал 296,7 тысячи просмотров. Канал "Идрак" зарегистрирован 9 апреля 2021 года, других видеороликов на нем не опубликовано.

По словам комика, главными "провокаторами расправы" над ним выступили не отдельные националисты, а представители СМИ и националистических группировок. "Тому, кто заставит меня извиниться, была обещана награда в сумме 50 тысяч рублей. Я сам удивлён, почему так мало?" - пошутил он.

Само выступление, вызвавшее недовольство, невозможно, по словам Мирзализаде, правильно понять вне контекста. Он пояснил, что в передаче "Разгоны" иронизировал над предрассудками людей, которые отказываются сдавать квартиры кавказцам и прочим «нерусским», имея неправильные представления о них. Квартиру, по словам Мирзализаде, в итоге ему сдали армяне, несмотря на его азербайжданское происхождение, а ранее эту же квартиру арендовали русские, которые после себя оставили «обосранный матрас», который Идраку с братом пришлось выбросить.

Эта шутка была высмеиванием "суждений о целом народе всего лишь по одному неприятному факту", пояснил Мирзализаде. "Это то, с чем сталкивается любой неславянин регулярно... Естественно, я не считаю, что у русских обосранные матрасы. Только у тех, кто на эту шутку оскорбляется", - сказал он.

В том же выступлении комика было ироничное замечание, что «русский не такой великий народ, как французы», которое вызвало не меньший гнев зрителей, и именно за него от Мирзализаде требовали извинений, добавил он. "Вообще я думаю, что адекватные люди не живут в мире, где есть великие нации и не-великие. И эти фразы адресованы исключительно ксенофобам, которые позволяют себе смотреть на меня и на тысячи таких же «Идраков» свысока. И почему? Только из-за того, что их национальная принадлежность ставит их выше меня. И их задевает то, что их назовут не такими великими", - пояснил Мирзализаде.

Он подтвердил, что перед нападением двое молодых людей преследовали его и другого стендап-комика от стендап-клуба до остановки транспорта и неожиданно нанесли ему удары сзади. Но затем, по его словам, состоялся разговор, в ходе которого нападавшие требовали извинений, а Мирзализаде отказался, чем вызвал их растерянность. "Мы стояли друг против друга. И к нам подошел охранник "Кофемании"... И сказал: "Вы пугаете посетителей, отойдите в скверик, пожалуйста". После этого они ушли", - рассказал в своем видео Мирзализаде.