Миротворцы обеспечили ремонт водопровода в Нагорном Карабахе

30 июня 2021, 07:16

По просьбе местных жителей российские военные обеспечили восстановление водопроводной магистрали в Мартунинском районе Нагорного Карабаха, отчиталось Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы систематически обеспечивают безопасность жителям сел, расположенных вблизи линии разграничения в Мартунинском районе. Так, 10 июня российские военные по просьбе жителей села Чартар в Мартунинском районе начали их охранять во время проведения сельхозработ на полях. А 23 июня обеспечили безопасность рабочих, проводивших уборку урожая пшеницы близ Мартуни (азербайджанское название - Ходжавенд - Прим. "Кавказского узла").

При содействии российских военных в Мартунинском районе проводятся работы по прокладке водопроводной магистрали, рапортовало сегодня на своем сайте Минобороны России. "Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности прокладки трубопровода в населенный пункт Тагавард (Тагаверд), а также близлежащие населённые пункты. После завершения работ жители будут обеспечены питьевой водой", – сказано в сообщении ведомства.

Местные жители обратились за помощью к миротворцам, так как водонасосная станция и маршрут трубопровода находится вблизи линии разграничения. Российские саперы провели осмотр территории, после чего разрешили работу инженерной техники, пояснило министерство. "После замены трубопровода, более 4000 жителей Мартунинского района будут обеспечены питьевой водой", – уточняется в информации.

В Степанакерте местные жители продолжают восстанавливать свои дома после обстрелов, написал в ночь на 30 июня в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давид Симонян: "Сосед балкон капитально ремонтирует, бомбардирует с пятого этажа строительный мусор прямо в кузов КамАЗа. Мне бы тоже не помешало привести балкон в порядок, так и оставил недоделанным. Было бы желание".

Столица Нагорного Карабаха живет повседневной жизнью, добавил он. "Жара, пробки, все бассейны полны детворой. Вечером, когда есть чем дышать, народ выходит погулять на площади. В послевоенный год природа особенно щедра, у кого дом собственный, заняты сбором урожая", – пишет блогер.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".