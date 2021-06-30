30 июня 2021, 01:30

Прокуратура признала самостроем шестиэтажное здание в Магасе

Мэрия Назрани незаконно выдала местному жителю разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию здания в шестом микрорайоне города, заявила прокуратура Ингушетии.

По данным прокуратуры, шестиэтажное административное здание в шестом микрорайоне столицы республики Магасе было построено и введено в эксплуатацию с нарушениями.

Администрация города в 2014 году выдала местному жителю разрешение на строительство здания и ввод его в эксплуатацию с грубыми нарушениями градостроительного законодательства, сообщила 29 июня прокуратура Ингушетии на своем сайте. "Разрешение на строительство должностным лицом администрации выдано физическому лицу без его соответствующего письменного заявления и без представления  (предусмотренного законом) пакета документов", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Аналогичные нарушения были допущены и при выдаче разрешения на ввод здания в эксплуатацию в 2020 году, отмечается в сообщении.

В результате в городе был построено здание "без соответствующего государственного надзора и без наличия положительного заключения о соответствии построенного объекта требованиям градостроительных регламентов", это здание может быть опасным для людей, считает прокуратура 

Прокуратура направила администрации города представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, материалы направлены для проверки следователям "для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации города Магаса", отмечается в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", в апреле прокуратура предъявила претензии мэрии Назрани из-за автомойки в парковой зоне. Выдавая разрешение на ее строительство, мэрия не учла законодательные ограничения для этой территории, заявила прокуратура Ингушетии. 

Примечание:

"Чиновники в Ингушетии заподозрены в мошенничестве на более 14 миллионов", "23 человека обвинены по делу о мошенничестве с маткапиталом в Ингушетии", "Судебный пристав в Ингушетии обвинен в хищении 37 миллионов у местных жителей".

Автор: "Кавказский узел"

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