Арестован участник конфликта со стрельбой в Кантышево

29 июня 2021, 13:24

Пенсионер Магомед Кодзоев, подозреваемый в убийстве при конфликте со стрельбой в Кантышево, арестован на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня стало известно, что один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии. На следующий день выяснилось, что число жертв увеличилось до четырех - один человек погиб и трое получили ранения. Прокуратура рапортовала, что задержан местный житель, против которого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Назрановский районный суд в Ингушетии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 августа пенсионеру Магомеду Кодзоеву, подозреваемому в убийстве в ходе конфликта со стрельбой, сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 59-летнего жителя села Кантышево Кодзоева сроком на два месяца", - цитирует представителя суда "Интерфакс".

По данным источника, в числе раненых - сын стрелявшего, причиной инцидента стала ссора между представителями одного тейпа из-за земельного участка для покоса сена.