Адвокаты Абхазии пожаловались на вмешательство силовиков в их деятельность

29 июня 2021, 07:59

Коллегия адвокатов Абхазии после своего собрания 29 июня обратилась к президенту Аслану Бжания в связи с вмешательством правоохранительных органов в адвокатскую деятельность. Поводом для обращения стало задержание на сутки адвоката Жанны Шенкао, которую отпустили только после дачи объяснения и изъятия ее личного телефона.

Вмешательство в адвокатскую деятельность со стороны правоохранительных органов путем уголовного преследования с целью физического и морального воздействия угрожает независимой профессиональной деятельности адвокатов и ущемляет права не только адвоката, но и его доверителя, написала в своем обращении коллегия адвокатов.

В Абхазии систематически наблюдаются нарушения прав адвокатов, сообщило 28 июня со ссылкой на председателя республиканской коллегии адвокатов Константина Чагаву издание "Спутник. Абхазия". Среди нарушений - отказ во встрече с подзащитным без объяснений, длительное ожидание свиданий, прослушивание разговоров, нарушение конфиденциальности общения адвоката с подзащитным, заявил он.

Поводом для коллективного обращения коллегии адвокатов послужил инцидент с адвокатом Жанной Шенкао, которая обвинялась в распространении информации провокационного характера, в том числе на политические темы, в Facebook под ником Сатанеи Гуашьа, информировало издание. Жанна Шинкао была незаконно задержана и находилась в здании МВД и СГБ сутки, адвокат была отпущена после дачи объяснения и изъятия ее личного телефона, который ей не вернули, рассказал Константин Чагава.

Сама Жанна Шенкао опровергла обвинения и заявила о непричастности к распространению информации под ником Сатанеи Гуашьа. Адвокат считает, что обвинения связаны с тем, что она является свидетелем защиты по делу о тройном убийстве на набережной в Сухуме в 2019 году, сообщило 28 июня издание АИААИРА.info.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу на набережной возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения. Одна из них, официантка Доминика Акиртава, скончалась в больнице 3 декабря. Подозреваемыми в тройном убийстве в Сухуме оказались бывшие силовики.

Константин Чагава предложил адвокатам в знак протеста десять дней не принимать участия в следственных действиях и судах. Адвокаты с таким предложением не согласились, посчитав, что подобные действия ущемят права их подзащитных. Однако, если случаи нарушения прав адвокатов и оказание на них давления продолжатся, то им все же придется прекратить оказание услуг, отметили члены коллегии.