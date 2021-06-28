Прокуратура оценила в 733 миллиона рублей вред от загрязнения почвы в Экажево

28 июня 2021, 15:40

В районе села Экажево 9 тысяч квадратных метров у реки Сунжи были покрыты строительным мусором, который загрязнял почву, сообщила прокуратура Ингушетии.

Земля в водоохранной зоне реки Сунжа в районе села Экажево была завалена строительным мусором, из-за чего в почву поступали загрязняющие вещества.

"В ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства "Об отходах производства и потребления" и "Об охране окружающей среды" в водоохранной зоне реки Сунжа в селе Экажево имеются навалы строительных отходов", - сообщила сегодня прокуратура Ингушетии на своем сайте

Уголовное дело расследуется по статьям о загрязнении вод и порче земли. Ущерб почве составил 733 миллиона рублей, сообщил сегодня "Интерфакс".

Часть 1 статьи 250 Уголовного кодекса России (загрязнение вод) предусматривает до трех месяцев ареста, часть 1 статьи 254 Уголовного кодекса - до двух лет исправительных работ.

В сообщении ведомства не указано, кто является подозреваемым по уголовному делу.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году школьники и студенты провели в Ингушетии акцию по уборке берегов реки Сунжа от мусора. Для привлечения внимания жителей к проблеме загрязнения были размещены баннеры с хадисом - "Чистота – половина веры".