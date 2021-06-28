Минобороны Армении отреагировало на обвинение в обстреле азербайджанских позиций

28 июня 2021, 12:08

Сведения о том, что армянские солдаты обстреляли приграничные позиции азербайджанской армии, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", армянские военные вечером 27 июня обстреляли позиции азербайджанских солдат близ села Гаралар в Товузском районе, пострадавших нет, заявило Минобороны Азербайджана.

Заявление азербайджанского оборонного ведомства об обстреле с армянской стороны на границе в Тавушской области Армении не соответствует действительности, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана "в очередной раз распространяет дезинформацию, утверждая, что вечером 27 июня армянские подразделения ВС обстреляли азербайджанские позиции, на этот раз на участке армяно-азербайджанской границе в Тавуше", заявило ведомство. "Армянские вооруженные силы не произвели и одного выстрела в направлении азербайджанских позиций", - перевел сообщение Минобороны Армении корреспондент "Кавказского узла".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Напомним, что Армения и Азербайджан систематически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 24 июня азербайджанская сторона заявила об обстреле позиций армянскими военными в направлении Товузского района. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией. 27 июня Азербайджан вновь заявил об обстреле военными Армении позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщило, что азербайджанские военные вели беспорядочный огонь на приграничном участке в направлении Гегаркуника. В тот же день армянская сторона обвинила военнослужащих Азербайджана в попытке помешать сельхозработам сельчан в Сюникской области.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился с середины мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана настаивают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении отметили, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".