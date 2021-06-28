Откос скалы рухнул на трассу в Дагестане. Фото: Минтранс РД.

28 июня 2021, 10:35

Дорога к трем районам Дагестана закрыта после камнепада

Движение по дороге в Шамильский, Тляратинский и Цунтинский районы Дагестана приостановлено после обвала скальной породы на проезжую часть, сообщил Дагавтодор.

Сегодня около 01:00 мск в Шамильском районе на 30-м километре автодороги республиканского значения Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал (на подъезде к селу Голотль) произошел крупный скальный обвал. Объем скальной породы составил около 7 тысяч кубических метров, протяженность - коло 100 метров. В результате было перекрыто движение автотранспорта в Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы и к Бежтинскому участку прервано, сообщила сегодня пресс-служба Дагавтодора.

Для восстановления сообщения с отрезанными районами был организован объезд по маршруту Чалда - Арани - Хунзах - Заиб (по автомобильным дорогам Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка (участок Арани - Чалда) и Арани - Заиб (через село Хунзах), сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана сегодня на своей странице в Instagram.

На места была направлена спецтехника, которая приступила к расчистке дорожного полотна.Открытие временного обхода намечено на 20:00 мск 28 июня, работы по полной расчистке обвала продолжатся несколько дней, сообщило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", обильные осадки, выпавшие 14 июня, привели к возникновению селей и камнепадов на 11 участках автодорог в Унцукульском, Гумбетовском, Шамильском и Тляратинском районах Дагестана. Закрыты оказались, в том числе трассы Буйнакск–Чирката и Араканская площадка–Сагринский мост. 15 июня дорожники отчитались о расчистке всех дорог.

Примечание:

"Пять автодорог повреждены в Дагестане после ливней", "Дорога у поселка Домбай перекрыта после камнепада", "Число заблокированных из-за непогоды дорог в Дагестане возросло до 11".

Автор: "Кавказский узел"

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