27 июня 2021, 12:50

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле подразделениями вооруженных сил Армении позиций азербайджанской армии на границе двух стран в Кельбаджарском районе. Азербайджанские военные вели беспорядочный огонь на приграничном участке в направлении Гегаркуника, сообщило оборонное ведомство Армении.

Обстрел, по версии азербайджанской стороны, велся с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района. "Подразделения вооруженных сил Армении с 14:50 (13:50 мск) 26 июня до 03:00 (02:00 мск) 27 июня периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Потерь и раненых среди азербайджанских военных нет, отметило военное ведомство. "В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений,", - говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана на сайте ведомства. 

Ереван опроверг заявление Баку об обстреле армянскими вооруженными силами позиций Азербайджана на границе. "Министерство обороны Азербайджана распространяет очередную дезинформацию об обстреле азербайджанских позиций с армянской стороны на приграничном участке в Гегаркуникской области, который велся несколько часов. Вооруженные силы Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям. Более того, азербайджанская сторона вела беспорядочный огонь, на который армянская сторона не ответила", - привел "Sputnik Армения" сообщение Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал также, что Минобороны Азербайджана 24 июня заявило об обстреле позиции со стороны Армении в направлении Товузского района. Военное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией.

Новый виток обострения армяно-азербайджанского конфликта произошел в середине мая. Армения утверждает, что азербайджанские военные с 13 мая находятся на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана заявляют, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Жители приграничных общин Гегаркуникской области Армении жалуются, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют им обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Аналитики сочли минимальным влияние Еревана на вопрос о границе с Азербайджаном", "Армения сделала ставку на размещение миротворцев в Гегаркуникской области", "Суд по делу о диверсиях близ Гадрута начат в Баку".

Автор: "Кавказский узел"

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