26 июня 2021, 21:01

Большинство отравившихся в Гюмри выписаны из больницы

После выписки 15 человек в Гюмрийской инфекционной больнице остаются восемь детей и взрослых, приехавших на экскурсию из Тавушской области. Еще один ребенок в состоянии средней тяжести находится в медцентре в Ноемберяне.

Как писал "Кавказский узел", шестнадцать детей и семь взрослых в Гюмри попали в больницу с симптомами кишечной инфекции, еще 20 отравившихся лечились амбулаторно. Все заболевшие - жители села Айрум Тавушской области Армении. Это школьники, а также взрослые, которые сопровождали детей во время экскурсионной поездки в Ширак.

Сегодня из Гюмрийской инфекционной больницы были выписаны 15 человек - 11 детей и четыре взрослых. Состояние оставшихся в больнице восьми человек оценивается как легкое с положительной динамикой, сообщило министерство здравоохранения Армении.

Те из отравившихся, которым не требуется госпитализация, вернулись в Тавушскую область и находятся под контролем врачей. У одного из детей были тошнота и рвота, из-за чего он был госпитализирован в Ноемберянский медицинский центр, его состояние оценивается как среднетяжелое. Лабораторные исследования отобранных проб еще не завершены, со ссылкой на Минздрав передал сегодня News.am.

Примечание:

"Массовое отравление произошло на предприятии в Грузии", "Дело о массовом отравлении в Буйнакске дошло до суда", "Пятнадцать детей отравились в медцентре Мартуни".

Автор: "Кавказский узел"

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