26 июня 2021, 15:40

Сообщения о минировании поступили в пять детсадов в Астрахани

Информацию о минировании астраханских детских садов проверяют правоохранительные органы, сообщил источник.

"Сообщения о минировании пришли в субботу на адреса электронной почты пяти детских садов. В настоящее время оперативные службы проверяют данные объекты", - сказал источник.

По его данным, с 19 июня это уже третья "серия" сообщений о минировании детсадов и других образовательных учреждений. Ранее поступала информация о минировании почти 20 детских садов и школ, а затем - всех дошкольных учреждений. Сообщения оказались ложными, пишет со ссылкой на источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" также сообщал о том, что 16 июня информация о минировании поступила почти во все детские сады в Волгограде.

Примечание:

"Спасатели получили сообщение о минировании астраханского правительства", "Сообщение о бомбе сорвало работу мэрии Астрахани", "Сообщения о минировании в Астраханской области не подтвердились".

Автор: "Кавказский узел"

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