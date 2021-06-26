Сообщения о минировании поступили в пять детсадов в Астрахани

26 июня 2021, 15:40

Информацию о минировании астраханских детских садов проверяют правоохранительные органы, сообщил источник.

"Сообщения о минировании пришли в субботу на адреса электронной почты пяти детских садов. В настоящее время оперативные службы проверяют данные объекты", - сказал источник.

По его данным, с 19 июня это уже третья "серия" сообщений о минировании детсадов и других образовательных учреждений. Ранее поступала информация о минировании почти 20 детских садов и школ, а затем - всех дошкольных учреждений. Сообщения оказались ложными, пишет со ссылкой на источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" также сообщал о том, что 16 июня информация о минировании поступила почти во все детские сады в Волгограде.