Политологи связали высокие рейтинги Гахарии с успехами на посту премьера Грузии

26 июня 2021, 10:40

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария возглавил рейтинг популярности политиков по итогам опроса Edison Research. Лояльность избирателей Гахария завоевал благодаря репутации хорошего кризис-менеджера, которую закрепил за собой в борьбе против коронавируса. Также очки ему добавил отказ отдавать распоряжение об аресте Ники Мелии, полагают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как информировал "Кавказский узел", 18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своей отставке в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Соратники Гахарии объяснили его уход разногласиями и назвали это неожиданным. После его ухода в отставку премьер-министром был утвержден Ираклий Гарибашвили.

16 февраля парламент Грузии лишил депутатской неприкосновенности председателя "Единого национального движения" Нику Мелию, который обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем (части 1 и 2 статьи 225 УК Грузии). 17 февраля суд в Тбилиси постановил арестовать оппозиционера. После отставки Гахарии МВД страны объявило, что исполнение решения суда об аресте Мелии отложено на некоторое время. Оппозиционеру грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Международная исследовательская компания Edison Research распространила 25 июня результаты исследования, согласно которым 57 процентов жителей Грузии выразили симпатию бывшему премьер-министру и лидеру партии "За Грузию" Георгию Гахарии. Таким образом он лидирует среди грузинских политиков по уровню доверия среди опрошенных, сказано в сообщении Edison Research, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

На втором месте рейтинга расположился мэр Тбилиси Каха Каладзе (50 процентов), а на третьем – лидер "Национального движения" Ника Мелия (47 процентов).

При этом, согласно исследованию, 13 процентов респондентов заявили, что готовы проголосовать за партию Гахарии, если бы выборы проводились буквально завтра. Больше всего голосов набрала правящая партия "Грузинская мечта" (32 процента), а на втором месте расположилось "Единое национальное движение" (партия Махаила Саакашвили, – Прим. "Кавказского узла") – 24 процента.

Исследование Edison Research проводилось с 7 по 19 июня, в опросе приняли участие 1500 человек, имеющих право на голосование. 800 из них были опрошены в Тбилиси, 700 – в других населенных пунктах Грузии. Исследования проводились по заказу телекомпании "Формула Ньюс", информировала Edison Research.

Высокий рейтинг бывшего премьер-министра Георгия Гахарии вызван тем, что избиратели увидели в нем "третью силу", считает политолог Ника Читадзе. "Избиратели долго говорили о "третьей силе" и теперь поспешили увидеть ее в Георгии Гахария", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гахария завоевал симпатии избирателей за счет своей работы премьером во время пандемии коронавируса, полагает бывший руководитель Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе. "Он не был жестко настроен по отношению к оппозиции, не делал непоправимых заявлений, и во время пандемии, когда требовались волевые решения, он работал. У избирателя сложилось впечатление, что Гахария является технократом и умелым менеджером", – сказал Цинцадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Высокие рейтинги среди избирателей Гахарии также позволил сохранить его отказ отдавать указание об аресте Ники Мелии, отметил политолог Гела Васадзе. "На посту премьер-министра он себя показал "никаким". Но в его оправдание можно сказать, что от него мало что зависело. Его самый удачный шаг – то, что он вовремя ушел. Это произошло в тот момент, когда нужно было принять решение об аресте Ники Мелии. Гахария этого не сделал и сохранил свою популярность", – сказал Васадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Политологи спрогнозировали дальнейшую стратегию Гахарии

Ситуация с Гахарией может развиваться по двум сценариям. Первый вариант предполагает его тандем с Иванишвили, добавил политолог. "В свое время Иванишвии, уходя из политики говорил, что "Грузинская мечта" не будет всегда править. Конечно, в этом случае он никак не подразумевал ЕНД. Он подразумевал кого-то другого. Для Иванишвили выгодно, если в случае проигрыша пришла бы не ЕНД, а другая партия, потому что в этом случае он не сможет оставаться в Грузии. А партия Гахарии будет приемлемой для него. И чтобы замаскировать свои намерения, партия власти начинает критиковать Гахарию", – считает Читадзе.

Второй вариант предполагает игру Гахарией своей роли, продолжил он. "Есть повод и об этом говорить потому что хотя он и был в правительстве, у него не было своей команды. Его отставку поддержала только Мая Читишвили, покинув пост. И соответственно можно говорить, что Гахария намерен прийти к власти как независимая политическая фигура, а не как управляемая Иванишвили фигура. И в этом случае критика в его адрес со стороны "Грузинской мечты" тоже объяснима: они будут пытаться дискредитировать Гахарию", – спрогнозировал политолог.

Гела Васадзе считает, что Гахария вряд ли будет действовать в кооперации с Иванишвили. "У него свои кураторы в Москве и Берлине", – сказал он.

Скорее всего команда Гахарии не выиграет выборы и не будет определять политику, но в целом будет действовать в рамках западного курса, добавил Васадзе. "И Гахария, и другие партии действовали исходя из того, чтобы не потерять свою власть. А это было возможно только оставаясь в курсе прозападной политики, поскольку именно этот курс выбрала страна", – пояснил политолог.