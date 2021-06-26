Следственный комитет. Фото: официальный сайт Следственного комитета sledcom.ru

26 июня 2021, 08:37

Задержан обвиняемый по делу об убийстве в Нальчике 19-летней давности

Скрывавшийся 18 лет обвиняемый по делу об убийстве полковника налоговой полиции в 2002 году задержан и доставлен в Кабардино-Балкарию, рапортовал региональный Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Кабардино-Балкарии 11 марта 2003 года признал жительницу Нальчика Наталью Шетову и ее родственника Мурата Кумахова виновными в убийстве полковника налоговой полиции Барасби Шхагапсоева. Шетова была приговорена к 23 годам заключения, Кумахов – к пожизненному заключению. В отдельное производство было выделено дело против третьего обвиняемого, который был объявлен в розыск.

Силовики установили 22 июня местонахождение обвиняемого по делу об убийстве Барасби Шхагапсоева в 2002 году, после чего задержали и доставили его в Кабардино-Балкарию. Сотрудники регионального Следкома возобновили расследование уголовного дела в отношении задержанного, который скрывался 18 лет, сообщило 25 июня на своем сайте Следственное управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, 6 апреля 2002 года, в Нальчике, в ходе распития спиртного между участниками застолья произошел конфликт, перешедший в драку. Во время драки один из них получил множественные колото-резаные раны. После этого двое участников драки вывезли пострадавшего в район садоводческого товарищества "Ландыш", где нанесли ему еще несколько ударов ножом, от которых тот скончался, информировало ведомство.

В июле 2002 года одному из обвиняемых была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, после чего он покинул территорию России и скрылся, пояснил региональный Следком.

"Кавказский узел" также писал, что 18 марта 2020 года силовики задержали жителя Нальчика, который заплатил за убийство своего знакомого предполагаемому киллеру. В роли исполнителя убийства выступил оперативник уголовного розыска. Заказчик передал ему 100 тысяч рублей и был задержан.

Примечание:

"Участник организации убийства Шебзухова осужден в Карачаево-Черкесии", "Затяжной конфликт жительницы Нальчика с соседями завершился судебным приговором", "Магомед Юнусилау назвал убийство отца заказным".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 июня 2021, 07:45

26 июня 2021, 06:47

26 июня 2021, 05:48

26 июня 2021, 04:48

26 июня 2021, 03:49

  • Жители Бобоквати добиваются оформления права на землю

    Аукцион на земли в селе Бобоквати не состоялся, так как никто из инвесторов не предложил стартовую сумму, сообщил Минфин Аджарии. Власти пообещали больше не выставлять на торги участки на побережье, однако селяне не поверили и начали собирать документы, чтобы оформить право собственности на землю, заявили жители Бобоквати.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи