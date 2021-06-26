Задержан обвиняемый по делу об убийстве в Нальчике 19-летней давности

26 июня 2021, 08:37

Скрывавшийся 18 лет обвиняемый по делу об убийстве полковника налоговой полиции в 2002 году задержан и доставлен в Кабардино-Балкарию, рапортовал региональный Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Кабардино-Балкарии 11 марта 2003 года признал жительницу Нальчика Наталью Шетову и ее родственника Мурата Кумахова виновными в убийстве полковника налоговой полиции Барасби Шхагапсоева. Шетова была приговорена к 23 годам заключения, Кумахов – к пожизненному заключению. В отдельное производство было выделено дело против третьего обвиняемого, который был объявлен в розыск.

Силовики установили 22 июня местонахождение обвиняемого по делу об убийстве Барасби Шхагапсоева в 2002 году, после чего задержали и доставили его в Кабардино-Балкарию. Сотрудники регионального Следкома возобновили расследование уголовного дела в отношении задержанного, который скрывался 18 лет, сообщило 25 июня на своем сайте Следственное управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, 6 апреля 2002 года, в Нальчике, в ходе распития спиртного между участниками застолья произошел конфликт, перешедший в драку. Во время драки один из них получил множественные колото-резаные раны. После этого двое участников драки вывезли пострадавшего в район садоводческого товарищества "Ландыш", где нанесли ему еще несколько ударов ножом, от которых тот скончался, информировало ведомство.

В июле 2002 года одному из обвиняемых была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, после чего он покинул территорию России и скрылся, пояснил региональный Следком.

"Кавказский узел" также писал, что 18 марта 2020 года силовики задержали жителя Нальчика, который заплатил за убийство своего знакомого предполагаемому киллеру. В роли исполнителя убийства выступил оперативник уголовного розыска. Заказчик передал ему 100 тысяч рублей и был задержан.