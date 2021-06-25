25 июня 2021, 11:15
Спасатели нашли тело утонувшего в Гагре российского туриста
Тело жителя Челябинска, утонувшего в акватории Гагры 17 июня, найдено сегодня утром в районе пансионата, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", гражданин России из Челябинска, 1973 года рождения, утонул 17 июня в акватории Гагры. Водолазы не могли найти его тело из-за сильного шторма и нулевой видимости под водой, сообщило МЧС Абхазии в тот же день.
Тело российского туриста Михаила Нестерова было обнаружено сегодня утром в районе пансионата "Энергетик", проинформировало МЧС Абхазии.
"Спасатели доставили тело на берег и предали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
"Волонтеры эвакуированы с высокогорья Абхазии", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее".
Автор: "Кавказский узел"
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