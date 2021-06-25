Поиски утонувшего в акватории Гагры туриста. Фото https://www.mchsra.info/novosti/item/1781-telo-rossijskogo-turista-utonuvshego-v-akvatorii-goroda-gagra-bylo-obnaruzheno-segodnya-utrom

25 июня 2021, 11:15

Спасатели нашли тело утонувшего в Гагре российского туриста

Тело жителя Челябинска, утонувшего в акватории Гагры 17 июня, найдено сегодня утром в районе пансионата, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", гражданин России из Челябинска, 1973 года рождения, утонул 17 июня в акватории Гагры. Водолазы не могли найти его тело из-за сильного шторма и нулевой видимости под водой, сообщило МЧС Абхазии в тот же день.

Тело российского туриста Михаила Нестерова было обнаружено сегодня утром в районе пансионата "Энергетик", проинформировало МЧС Абхазии.

"Спасатели доставили тело на берег и предали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Волонтеры эвакуированы с высокогорья Абхазии", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

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