Село в Астраханской области решено закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса

24 июня 2021, 17:22

С 25 июня на двухнедельный карантин закрывается село Зензели в Астраханской области, в котором зафиксирована вспышка коронавируса, сообщил губернатор. Часть комментаторов этой новости одобрила жесткие меры, другие назвали их незаконными.

Въезд и выезд из села Зензели Лиманского района закроется с 00:00 25 июня (23:00 мск 24 июня). Причиной жестких мер стала вспышка коронавируса - за три недели в селе выявлено 138 заболевших, сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram.

"Это каждый седьмой случай в области! При населении Зензелей примерно в 3 тысячи человек прививку сделали 478 жителей села. Для них въезд и выезд будет беспрепятственным. Остальным придётся провести в изоляции 14 дней, на десятый — подтвердить отсутствие коронавируса анализом. МЧС, медпомощь и другие жизненно важные службы будут проезжать по спецпропускам", - написал губернатор.

Жители села даже после ухудшения коронавирусной ситуации не стали прививаться, указал Игорь Бабушкин. "О том, что ситуация в селе ухудшается, было доложено ещё в начале июня. В качестве меры реагирования 10 июня там начал работу пункт вакцинации. За две недели возможностью сделать прививку воспользовалось всего 15 человек. Как выяснилось, в селе ведут антиагитацию", - говорится в сообщении.

Более 4,5% жителей села заражены коронавирусом

В селе Зензели проживают 3080 человек, 157 из них заразились коронавирусом, в том числе 54 ребенка. Только за последние сутки выявлено 14 случаев, сообщил сегодня министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин. "Это достаточно большой показатель. Это более 4,5% населения. Причем, практически одномоментно. Сейчас в инфекционных госпиталях находится 19 человек из этого села в состоянии средней тяжести. В самом населённом пункте под наблюдением врачей Лиманской районной больницы непосредственно наблюдаются 61 взрослый и 54 ребенка", - привело его слова издание Astrakhanpost.

В связи со вспышкой коронавируса в Зензелях приостановлена вакцинация, она продолжится через две недели с момента выявления последнего случая COVID-19, сказал министр. Спирин отметил, что основной причиной сложившейся ситуации стало практически полное игнорирование жителями прививочной кампании. "Население прививалось неактивно, вакцинацию прошли всего 478 человек. Из них никто не заболел. Все новые случаи заболевания, которые зафиксированы в Астраханской области, выявляются только у тех, кто не сделал прививку", - привела слова главы областного Минздрава пресс-служба Астраханской области.

Власти сообщили условия карантина в Зензелях

Начиная с полуночи 25 июня все, кто оказался на территории села, не смогут покинуть его. Выезд из Зензелей будет разрешен только после самоизоляции в течение двух недель и получения отрицательного результата анализа на коронавирус на десятый день самоизоляции, говорится в постановлении Игоря Бабушкина

Жителям села разрешено обращаться за экстренной (неотложной) медпомощью, посещать магазины с продуктами и товарами первой необходимости и аптеки, при этом находиться в помещении магазинов и аптек покупатели могут по одному. Также местным жителям будет разрешено выносить мусор, выгуливать домашних животных (не далее 100 метров от дома), ходить на работу, указано в документе, опубликованном сегодня на официальном портале Астраханской области.

Жители села, прошедшие вакцинацию или имеющие иммунитет после болезни, освобождаются от соблюдения ограничений, говорится в постановлении.

Пользователи сети поспорили о карантине в Зензелях

Запись в аккаунте Игоря Бабушкина, насчитывающем 122 тысячи подписчиков, набрала на 16:15 мск 1564 отметки "нравится" и 230 комментариев.

Часть пользователей одобрила решение губернатора о карантине. "Устроили рассадник болезни и ездят довольные. Ну вот теперь посидят, пока переболеют, хоть заразу по району не будут развозить. Надеюсь, все заболевшие будут в порядке, и местные врачи сделают всё возможное, для их здоровья. Бабушкин решился на сложный и верный шаг, ради всех прочих", - отметил peredmitry. "Губернатор правильно решился на столь трудный шаг, закрыть всё село. Иначе пострадать может в разы больше людей по всей округе, к кому в гости заедут заболевшие", - указал hot.grill.with.max.

Некоторые комментаторы удивились отсрочке введения карантина. "Известно с начала июня, а закроем с 25 июня, чтобы все успели выехать из села. Гениально", - указал vitaliy.medvedev.85. "А почему вы с 25-го сделали, чтоб все свалили в город, потом будет так, типа они заразили тут других, и опять всех закроют по домам, пока не сделают прививку? Прививку, после которой большая вероятность заболеть?" - спросила 95hadija__ram_.

Часть пользователей предложила ввести дополнительные ограничения. "Надо запретить въезд туристов в Астрахань", - написал syzranovanton.

Некоторые комментаторы возмутились введением карантина. "Вы не имеете права закрывать! Ваши постановления так же, как постановления Собянина и Володина, противоречат законам и Конституции Российской Федерации", - заявила stacy_savidova.

"Бабушкин, что же делаете с людьми? Дышать не даёте простым людям. Все прекрасно знают, что команда вам идёт из Москвы, и в этом выгода ваша и их. В плане материальном", - указал amanzholzharmukhanov.

За последние сутки в Астраханской области коронавирус подтвержден у 75 человек, четыре пациента скончались. С начала пандемии коронавирус зафиксирован у 35 367 человек, из них умерли 834, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".