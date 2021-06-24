24 июня 2021, 11:47
Российские мотострелки начали военные учения в Абхазии
Учения российских военных проходят в горах и на побережье на полигонах Цабал и Нагвалоу, сообщили в ЮВО.
По данным ведомства, военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы приступили к учениям в составе высокомобильных групп.
В ходе учений экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО вместе с мотострелками отработают тактические действия по переброске высокомобильных групп в районы выполнения задач, посадку и высадку военных на различных рельефах местности, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа "Sputnik-Абхазия".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле российские снайперы на горных и приморских полигонах в Абхазии отработали навыки уничтожения целей на максимальном расстоянии и разведку местности. В учениях приняло участие около 700 военных.
"Минобороны привлекло военную полицию Чечни к масштабным учениям", "Военные из Чечни привлечены к маневрам на Ставрополье", "Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ".
24 июня 2021, 12:22
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Найдено тело третьего пропавшего в Адыгее туриста
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24 июня 2021, 11:40
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Аналитики исключили травлю Макоевой в соцсетях
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24 июня 2021, 10:32
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Увеличено число мест для пациентов в ковидном госпитале в Карачаево-Черкесии
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24 июня 2021, 10:08
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Жители Дагестана выступили против запрета на массовые богослужения
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