Российские мотострелки начали военные учения в Абхазии

24 июня 2021, 11:47

Учения российских военных проходят в горах и на побережье на полигонах Цабал и Нагвалоу, сообщили в ЮВО.

По данным ведомства, военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы приступили к учениям в составе высокомобильных групп.

В ходе учений экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО вместе с мотострелками отработают тактические действия по переброске высокомобильных групп в районы выполнения задач, посадку и высадку военных на различных рельефах местности, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа "Sputnik-Абхазия".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле российские снайперы на горных и приморских полигонах в Абхазии отработали навыки уничтожения целей на максимальном расстоянии и разведку местности. В учениях приняло участие около 700 военных.