Суд в Краснодаре принял сторону жильцов многоэтажки в споре о техническом этаже

24 июня 2021, 05:20

Кассационный суд отказал администрации Краснодара в переводе технического этажа 17-этажного жилого комплекса "Покровский" в жилые помещения. Во время реконструкции техэтажа была нарушена отопительная система, рассказал председатель ЖСК "Покровский" Давыд Свещинский. По факту захвата технического этажа возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", собственники квартир в домах жилкомплекса "Покровский" в Краснодаре добиваются возврата технических этажей, проданных под квартиры, в общедомовую собственность.

В 2007 году департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал разрешение на строительство трех 16-этажных домов на улицах Фабричной, 10, Березанской, 91 и Промышленной, 33, объединенных в один ЖК "Покровский". 17-й этаж в домах должен был относиться к общему имуществу и стать техническим.

Три судебные инстанции встали на сторону собственников квартир жилого комплекса «Покровский» в Краснодаре и отменили решение мэрии о переводе технических этажей в жилые помещения, сообщил 23 июня председатель ТСЖ «Покровское» Давыд Свещинский.

По его словам, 22 июня Четвёртый кассационный суд отказал администрации Краснодара в переводе технического этажа в 17-этажном доме на улице Промышленной в жилые помещения. Таким образом кассационный суд оставил в силе соответствующие решения Первомайского и Краснодарского краевого судов. Чердак был выведен из состава общего имущества решением городских властей в пользу застройщика.

«Это определение суда остановит дальнейшую незаконную реконструкцию дома, которая по закону требует согласования со всеми собственниками. Они хотели перевести эти все площади в жилые через постановления мэрии и судебные решения и продать», - сообщил Свещинский.

Он считает, что незаконная реконструкция может привести к нарушению целостности дома. Свещинский отметил, что собственникам удалось остановить планы застройщика по переводу помещений в нежилые, а в дальнейшем в жилые и продать их иным лицам. «Я думаю, что продать их не успели. Но появилась группа людей, которая заявила, что они новые собственники этих помещений. Мы не знаем, сколько их, сделали запрос в Росреестр», - сообщил Свещинский.

Возбуждено исполнительное производство по другому решению суда, который постановил восстановить в многоквартирном доме отопительную систему. Она была нарушена во время незаконной реконструкции технического этажа, сообщил Свещинский. По его словам, по факту незаконной регистрации прав собственности во всех трёх домах ЖК «Покровский» было возбуждено уголовное дело, все собственники были допрошены.

«Сейчас после решения трех судов окончательное функциональное назначение его – техэтаж, как он есть по проекту и по декларации. И вот теперь у следователей есть все основания привлекать виновных к ответственности», - заключил Свещинский.

Накануне заседания суда Давыд Свещинский заявил, что в случае отмены решения нижестоящих судов Четвертым кассационным судом последствия будут плачевными. "Я считаю, что завтра очень важное заседание. Если оставят без изменений решение Первомайского и определение краевого судов, отменившие постановление администрации Краснодара, то мы сможем сохранить инженерные сети и весь дом от незаконной реконструкции, привести его в соответствие проекту. Последствия плачевные, если будут отменены решения нижестоящих судов. Нынешние собственники помещений на техэтаже продадут их как квартиры, а это более 1000 кв. метров, и уедут, а сотням людей тут жить", - приводят его слова "Юга.ру".

Собственник квартиры в доме на улице Промышленной Александр считает, что нужно подавать иски о восстановлении несущих и фасадных стен дома и других коммунальных сетей.

«Вот такой наглый захват чердачного помещения я вижу впервые. Наплевав на решение судов, на мнение собственников, начали ломать там все, крушить и строить. Мы без отопления были долго, не могли никак восстановить систему - она у нас идет сверху вниз», - рассказал собственник корреспонденту "Кавказского узла". При этом в то, что виновников привлекут к уголовной ответственности, он не верит.

В УВД Краснодара корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что по факту захвата технического этажа в ЖК «Покровский» возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

Подобные захваты технических этажей застройщиком и мэрией - явление достаточно редкое, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова.

«Обычно застройщик сразу строит в техэтажах, в мансардах квартиры, которые потом приобретатели не могут оформить как жилые помещения. Возможно, это ноу-хау застройщиков и администрации, и после озвучивания проблемы мы узнаем о других подобных случаях. Собственники молодцы, что пошли в суды и добились отмены реконструкции чердака в квартиры», - сообщила Баянова.

Она отметила, что в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ установлен порядок отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции капитальных объектов, в которой говорится, что правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

«У заинтересованного лица есть возможность обратиться в городскую комиссию за разрешением на отклонение от предельных параметров на стадии строительства, но без согласия всех собственников квартир это невозможно. Поэтому, на мой взгляд, правоохранительные органы должны разобраться в этой ситуации и дать оценку действиям администрации и застройщика», - заключила Баянова.

Главный редактор телепрограммы «Советская Кубань» Вячеслав Потапов считает, что застройщик вправе внести изменения в техническую документацию, в том числе и в проект. Застройщик ЖК «Покровский» вносил изменения в техдокументацию еще до того, как в дома заселились люди, уверен Потапов.

«Застройщик обратился в мэрию, подал документы, что у него внесены изменения в проект, но все эти проектные изменения должны пройти обязательную экспертизу, также как и сам проект. Поэтому тут Крайгосэкспертиза, подведомственная администрации края, должна была это дело запретить», - считает Потапов.

Он напомнил, что в отношении бывшего главы департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Головкина в 2019 год проводилась прокурорская проверка, в ходе которой выяснилось, что в 2007 году департамент архитектуры выдал разрешение на строительство трех 16-тиэтажных трех-четырех секционных домов на улицах Фабричной, Березанской и Промышленной, в которых планировался 17-й технический этаж. При этом изменения в разрешение на строительство не вносились. В эксплуатацию литеры на Промышленной и Березанской были введены как 17-этажные дома с нежилыми индивидуальными помещениями в верхнем этаже, не входящими в общедомовое имущество. Прокуратура посчитала, что помещения на 17-м этаже дома по улице Фабричной были незаконно выведены из состава общедомового имущества и проданы частным лицам.

По словам Потапова, Головкин тогда признал, что выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новостройки с учетом 17-х этажей, как нежилых помещений, хотя по проектной документации они значились техническими. В октябре 2019 года краевой СКР отказался возбуждать уголовное дела на чиновника из-за прошедших сроков давности.

«Главный архитектор в данном случае не при делах, если есть заключение экспертизы, у архитектора нет оснований отказывать», - заявил Потапов.

Он считает, что застройщик воспользовался возможностью внести изменения в проект на этапе строительства, чтобы создать дополнительную прибыль. «В итоге ТСЖ осталось без дополнительного имущества. Ситуацию должен был контролировать департамент по надзору за строительством Краснодарского края - они осуществляют надзор за исполнением проектной документации и за соответствием проектной документации нормам законодательства. Если они не контролировали, то кто-то был в этом сильно заинтересован», - считает Потапов.

Глава департамента архитектуры не осуществляет надзор за строительством и без экспертизы не вносит изменения в проект, подчеркнул Потапов. «Это нормальная ситуация для Краснодарского края, потому что застройщики здесь управляют всем. Как все строилось посреди дорог, без школ и детских садов, без зеленых зон, без парковок - так и строится. Но строится у одних застройщиков, а другим даже по правилам строить нельзя», - заключил Потапов.

Комментариями представителей администрации Краснодара и компании-застройщика относительно решений судов "Кавказский узел" пока не располагает.