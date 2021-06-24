Российских автомобилистов обрадовало закрытие поста «Псоу»

24 июня 2021, 00:52

Закрытый после жалоб на силовиков пост "Псоу" в Абхазии был местом вымогательства и поборов с отдыхающих из России, сообщили туристы. Пост оставлял негативное впечатление об отдыхе у гостей Абхазии и его давно следовало закрыть, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня МВД Абхазии сообщило, что проверка на посту ДПС "Псоу" по жалобам автомобилистов выявила нарушения норм дисциплинарного Устава и Кодекса профессиональной этики полицейских, пост был закрыт. Обеспечение общественного порядка в приграничной зоне КПП "Псоу" поручено сотрудникам отдела милиции поселка Цандрипш УВД по Гагрскому району на патрульных автомобилях без стационарного поста ДПС.

Пост ДПС «Псоу» закрыт и в ближайшее время будет демонтирован, личный состав расформирован, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник МВД Абхазии. Проверка деятельности подразделения была проведена в связи с жалобами на телефон доверия службы собственной безопасности ведомства, отметил он. Жалобы касались хамского отношения к автовладельцам и вымогательства денег за несуществующие нарушения правил дорожного движения, рассказал сотрудник ведомства.

Пост находился в 300 метрах от выезда с пункта пропуска государственной границы, при этом у сотрудников ДПС не было задачи проверять проезжающие через границу автомобили, они должны были контролировать поток машин, которые едут к границе и от границы, и обеспечивать общественный порядок в приграничной зоне, пояснил он. Превышения допустимой скорости на этом участке автодороги невозможно, поскольку это выезд с КПП, сообщил сотрудник МВД.

Житель Адлерского района Сочи Антон Беликов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что купил автомобиль в Ростовской области и до сих пор не поменял номера. Он сказал, что в Абхазии у него пожилые родственники, и каждые выходные он ездил к ним, проезжая мимо поста ДПС «Псоу».

«Меня дважды там остановили и досматривали машину. Задавали странные вопросы: зачем еду в Абхазию? что везу? Тянули время. Один раз увидели, что нет аптечки и потребовал тысячу рублей штрафа. Я сказал, что оплачу, если они мне выпишут квитанцию. Мне сказали, что если не дам денег, то меня будут останавливать на каждом посту в Абхазии», - рассказал он. Беликов сказал, что был вынужден тогда заплатить.

Второй раз его остановили на этом посту через полгода. «Подошли и сказали, что если я еду в Абхазию на отдых, то должен заплатить тысячу рублей за то, чтобы я спокойно ездил по дорогам Абхазии. Заплатил и поехал дальше», - рассказал Беликов. По словам автомобилиста, он жалеет, что сам не додумался пожаловаться на действия сотрудников, и доволен закрытием поста.

Жительница Краснодара Ирина Москалева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в новогодние праздники она с подругами отправилась на отдых в Абхазию, а на выезде с контрольно-пропускного пункта российско-абхазской границы их машину остановили сотрудники. «Причину остановки не сообщили, начали досматривать автомобиль, потребовали, чтобы мы все вышли из него. Мы сказали, что нас только что досматривали пограничники. Они сказали, что те не умеют искать. Отпускали непристойные шутки, а потом потребовали по тысяче рублей с человека за проезд в Абхазию. Мы дали им всего тысячу и поехали дальше», - сказала она. Москалева сказала, что после возвращения из Абхазии нашла на сайте ведомства номер телефона доверия и отправила сообщение о произошедшем.

«Пост был расположен прямо на въезде в Абхазию, эти ребята прямо сразу все впечатление нам испортили. Понимаешь, что ты в чужой стране, сейчас скрутят и увезут в отделение. Поэтому люди давали им деньги, чтобы быстрее от них избавиться. Мне несколько знакомых рассказывали подобные истории. Хорошо, что их наказали», - считает Москалева.

Житель Туапсе Матвей Демин рассказал корреспонденту "Кавказского узла" столкнулся с сотрудниками поста «Псоу» в марте. По его словам, свадебное путешествие они решили провести в Абхазии, на въезде их остановили сотрудники милиции и стали интересоваться причиной приезда.

«Мы рассказали про свадьбу, они досмотрели машину, взяли мои документы, отнесли в здание на посту, куда-то звонили, о чем-то говорили между собой на незнакомом языке. А потом один из них сказал, что мы должны им сделать хороший подарок в связи со свадьбой - дать денег. Мы дали им две тысячи рублей, они остались недовольны, но документы отдали и мы уехали», - рассказал он. Демин сказал, что жаловаться на действия сотрудников ДПС он не стал, а после отдыха забыл об этой неприятной ситуации.

«И в России сталкивался с грубостью сотрудников полиции на дорогах, и взятки у меня вымогали, поэтому ничего сверхъестественного не произошло. Интересно, что им даже нарушения не нужны, просто так останавливают и просто так берут деньги», - посетовал он.

Туристические автобусы сотрудники поста «Псоу» останавливать опасались, они промышляли только тем, что вымогали деньги у туристов из разных регионов России, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель автобуса, который возит туристов из России на экскурсии в Абхазию, Арут Варваштян.

«Они машины с сочинскими номерами не останавливали, а вот из других регионов - очень часто. Я сам видел: стоят и высматривают потенциальных жертв. Многие рассказывали, что вымогают деньги просто так. Останавливают и говорят, чтобы им внимание оказали. Это значит, что рублей 500-1000 им нужно дать просто так», - рассказал он.

Варваштян считает, что руководство МВД Абхазии приняло правильное решение о закрытии поста «Псоу». «Всегда люди о стране судят по первым впечатлениям. Если сразу столкнулся с хамством и вымогательством, то весь отдых будет омрачен. Там пост и не нужен: люди выезжают с пункта пропуска медленно, впереди населенный пункт, гнать негде», - отметил водитель.

С закрытием поста ДПС «Псоу» технически ничего не изменится, поскольку он не оказывал никакого влияния на трафик через границу, считает житель Сочи Илья Шенин. «Никогда не понимал, зачем там пост. Меня пару раз остановили, но увидели, что сочинские права, машина и отпустили... В чем их работа, непонятно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".