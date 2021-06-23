Адлер Туркменов на фоне возмутившего его плаката с изображением Суворова. Стопкадр из видео в в Telegram-канале "Многонационал" https://t.me/mnogonazi/6223.

23 июня 2021, 22:24

Портрет Суворова демонтирован в Черкесске после возмущений ногайского активиста

Депутат Совета Ногайского района Карачаево-Черкесии, этнический ногаец Адлер Туркменов высказал возмущение по поводу плаката с портретом полководца Александра Суворова, размещенного ко Дню России в Черкесске. На следующий день плакат был демонтирован.

Видеообращение Адлера Туркменова по поводу плаката с портретом Александра Суворова в Черкесске было опубликовано 20 июня в Telegram-канале "Многонационал", у которого 34 629 подписчиков . По словам Туркменова, фотографии плаката он увидел в соцсетях. "Я приехал посмотреть — на самом деле этот плакат висит. Я обращаюсь к тем людям, которые додумались в Черкесске, в Карачаево-Черкесии, где ногайский народ является субъектообразующим. Это примерно то же самое, как если бы поставили памятник Сталину, который депортировал карачаевский народ, или памятник в Чечне Ермолову, который является палачом чеченского народа", - заявил Туркменов, добавив, что "Суворов — человек, который почти уничтожил ногайский народ".

Скриншот публикации на странице Туркменова в Instagram о демонтаже плаката с изображением Суворова. Источник: Telegram-канал "Кавказского узла", https://t.me/cknot/11840На следующий день депутат опубликовал на своей странице в Instagram видео демонтажа плаката. "Плакат, который по недоумению был установлен в Черкесске, уже снят", - подписал видео Туркменов. В настоящий момент эта запись на странице Туркменова недоступна, однако скриншот публикации размещен в Telegram-канале "Кавказского узла".

Ногайский район Карачаево-Черкесии образован в октябре 2007 года. Согласно данным переписи населения 2010 года, 76,7% населения района составляют ногайцы. Основные субэтнические группы ногайцев: караногайцы (Дагестан), собственно ногайцы, или ачикулакские ногайцы (Ставропольский край), акногайцы, или кубанские ногайцы (Карачаево-Черкесская Республика), и астраханские ногайцы, говорится  в размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" материале "Ногайцы".

Отметим, что в 2014 году черкесские активисты высказались против установки бюста Суворову на территории 33-й мотострелковой бригады. 

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Дагестанских Огнях установили бюст Иосифа Сталина на постаменте. 2 мая стало известно, что бюст вместе с табличкой демонтирован — на месте, где был установлен памятник, остался лишь пустой постамент. Глава города Джалалутдин Алирзаев сообщил, что бюст Сталина был демонтирован потому, что был установлен местными коммунистами без разрешения властей.

Примечание:

"Почитание Сталина на Кавказе становится ответом на снижение уровня жизни", "Историки указали на угрозу конфликтов из-за памятников завоевателям на Кавказе", "Ногайцы Карачаево-Черкесии объединились для защиты своих прав".

Автор: "Кавказский узел"

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