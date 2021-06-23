В Баку начался суд по делу об участии россиянина в войне против Азербайджана

23 июня 2021, 21:19

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня состоялось подготовительное заседание по делу гражданина России Сергея Дубакова, обвиняемого в участии в военных действиях против Азербайджана в Нагорном Карабахе. Обвинение полагает, что он был привлечен к войне армянской стороной.

На подготовительном заседании были уточнены анкетные данные Дубакова. Подсудимый был обеспечен переводчиком и адвокатом по назначению. В суде присутствовали представители посольства РФ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Слушания по существу назначены на 30 июня, сказал представитель суда. При этом он воздержался от комментариев по сути обвинения, сообщив только об инкриминируемых Дубакову статьях УК Азербайджана. Гражданин России обвинен по статьям 214-3.1 (проведение учений с целью терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана). Также, по данным обвинения, Дубаков был задержан "в связи с привлечением Арменией его к участию в боевых действиях в Нагорном Карабахе".

Статья 214-3.1 УК Азербайджана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, статья 218.2 - от шести до двенадцати лет, статья 318.2 - до пяти лет.

Адвокат Дубакова Айнур Абдуллаева также воздержалась от комментариев по делу, сославшись на то, что не уполномочена предоставлять информацию СМИ. На вопрос о том, признает ли себя подсудимый виновным, она ответила, что "на этапе подготовительного заседания этот вопрос не расследовался".

Получить комментарии относительно дела Дубакова в посольстве России в Баку от официальных лиц не удалось. Однако источник в дипмиссии на условиях анонимности сказал, что сотрудники консульской службы уже на этапе предварительного следствия начали интересоваться делом и поддерживали контакты по следственным органом. Посольство будет наблюдать за ходом судебного процесса, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Расследование по делу Дубакова вело Следственное управление Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Представители отдела общественных связей СГБ оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" ранее писал, что трем российским предпринимателям армянского происхождения инкриминируются незаконные поставки вооружений с целью ведения боевых действий против Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщила азербайджанская Генпрокуратура 18 июня.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".