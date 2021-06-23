Транскам открыт для всех видов транспорта

23 июня 2021, 11:47

Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали восстановлено после расчистки дороги от селевых масс, сообщили сегодня североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", движение по Транскавказской магистрали было полностью запрещено с 01.45 мск 23 июня после схода селевого потока. Сель сошел спустя полтора дня после расчистки трассы.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Транскам с 10.00 мск открыт для всех видов автотранспорта, сообщило сегодня ИА "Рес" со ссылкой на пресс-службу МЧС Южной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", - проинформировало сегодня МЧС Северной Осетии на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", температура в Алагире поднимется сегодня до +27 градусов. Осадки не ожидаются, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 22 июня прогнозируется ясная погода, +21 градус. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.