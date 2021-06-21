Журналисты назвали предсказуемыми думские выборы на Кубани

21 июня 2021, 23:19

В думской кампании на Кубани "Единая Россия" эксплуатирует популярность социальной риторики и на фоне пассивности других парламентских партий может рассчитывать на победу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Независимое наблюдение на выборах осложнят ограничениями в связи с коронавирусом и трехдневное голосование, заявил координатор "Голоса" на Кубани Давид Канкия.

Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева не должно было быть в предвыборных списках партии "Единой России", сказал корреспонденту "Кавказского узла" редактор "ФедералПресс" по регионам ЮФО и СКФО Андрей Гусий.

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва пройдет с 17 по 19 сентября, сообщили 19 июня "Кубанские известия". Предложенные кандидатуры на выборах в Госдуму от Краснодарского края от "Единой России" утвердили делегаты ХХ съезда партии в ходе тайного голосования, указано на сайте "Единой России". Первым кандидатом, который пойдет по спискам, значится главный врач ККБ №1 и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Порханов, затем следуют действующие депутаты Госдумы Наталья Костенко и Дмитрий Пирог. По 46-му одномандатному округу от ЕР будет баллотироваться мэр Краснодара Евгений Первышов, по 47-му округу — депутат Государственной думы Дмитрий Ламейкин, по 48-му — депутат Государственной думы Иван Демченко, по 49-му депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Алтухов, по 50-му — депутат Государственной думы Константин Затулин, по 51-му депутат Государственной думы Алексей Езубов, по 52-му — депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Дорошенко, по 53-му — депутат Законодательного собрания Краснодарского края Дмитрий Лоцманов.

"Напомню, что Вениамин Кондратьев – беспартийный. Кроме того, закрытая социология показала, что проблем с явкой в крае не будет, поэтому нет смысла усиливать список медийно. Мы же понимаем, что он бы в итоге не пошел в Госдуму", - считает журналист.

Гусий отметил, что наличие в списке главного врача краевой клинической больницы №1, доктора медицинских наук, академика РАН Владимира Порханова - это тренд нынешних выборов, такие установки шли из Центрального исполнительного комитета "Единой России". "Еще с момент праймериз в списках был определенный обязательный набор: журналист, волонтер, общественный деятель, медицинский работник. Узнаваемость у него (Порханова), как мне кажется, далеко не для первого номера в списке – она достаточно низкая, его отказ от мандата в сентябре вполне предсказуем", - считает Гусий. При этом он отметил, что праймериз "Единой России" прошли скандально. Наверное, Сочинский округ стал самым "шумным", с огромным количеством обвинений и заявлением о необходимости смены руководства "Единой России" в городе, сказал журналист.

Константин Затулин во время праймериз пожаловался в Федеральный организационный комитет, что в Сочи местное отделение партии ведет одностороннюю агитацию и готовятся к массовому вбросу бюллетеней в поддержку Виталия Игнатенко. Позднее Затулин обратился к жителям Сочи с просьбой голосовать "по совести", сообщила 30 мая pravda.ru.

"Я обратился в партию, чтобы выяснить, как они относятся к таким заявлениям Константина Затулина. Впрочем, сомнений в его победе в сентябре нет никаких. Как и в целом, по Краснодарскому краю. Я уже поздравил ряд будущих кандидатов с победой, никаких сюрпризов на Кубани или случайных побед не будет", - считает Гусий.

Впервые в выборах в Госдуму участвуют мэр Краснодара Евгений Первышов и заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Алтухов, и они победят, считает журналист. Кандидаты от "Единой России" выиграют по всем округам, кроме 53-го округа - там кандидат от партии власти Дмитрий Лоцманов проиграет коммунистам, предположил Гусий.

Предвыборный расклад у "Единой России" в Краснодарском крае таков, что выдвижение губернатора Вениамина Кондратьева по факту не требуется, считает политолог и журналист Андрей Решетов.

"Если в других регионах ЮФО и СКФО выдвижение главы – это договор о сотрудничестве с партией власти, залог переизбрания или просто необходимость привлечения внимания к выборам, то в Краснодарском крае ничего этого не требуется. Партия имеет и так достаточно высокий рейтинг, потому Кондратьеву не обязательно было выдвигаться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Решетов также отметил, что дополнительно во главу списка поставлены достойные фигуры, в частности, Владимир Порханов – олицетворение борьбы с коронавирусом в Краснодарском крае. Учитывая популярность социальной риторики и запроса на улучшение здравоохранения, это абсолютно верный выбор, который даст высокие результаты "Единой России" в итоге, считает Решетов.

"У него нет бэкграунда, к которому могли бы прицепиться конкуренты. Согласитесь, сложно противодействовать человеку, спасающему множество человеческих жизней и работающему в такой сложной сфере", - отметил журналист.

Праймериз в крае прошли в конкурентной обстановке, считает он. "То, что происходило в Сочинском одномандатном избирательном округе – это стремление действующего депутата Госдумы Константина Затулина сохранить свое место и переизбраться при поддержке партии", - уверен Решетов. У Сергея Алтухова, который выдвигается по Туапсинскому одномандатному округу, мощные ресурсы для победы, предположил он.

"Стоит обратить внимание и на Дмитрия Лоцманова, выдвигающегося также от «Единой России» по Каневскому одномандатному округу. Оба кандидата с политическим опытом – выходцы из Законодательного собрания Краснодарского края, что поможет им в законотворческой деятельности. Лоцманов дополнительно попадает под установку "Единой России" о выдвижении людей труда. Он как раз имеет бэкграунд хозяйственника-руководителя, и на основе этого в районах у него есть реальная народная поддержка", - считает Решетов. Про списки сейчас говорить сложно, потому что после избрания могут произойти маневры: например, Порханов может отдать свой мандат следующему по списку, отметил журналист.

"О других партиях говорить еще сложнее, потому что они не провели собрания и до сих пор не озвучивают свои округа. Например, «Справедливая Россия» намекает, что в Красноармейском одномандатном округе [...] выдвинет политтехнолога Дмитрия Гусева. КПРФ выделяет депутата Заксобрания края Ивана Жилищикова и депутата гордумы Александра Сафронова. Первый, скорее всего, может реально побороться за мандат, то второй нацелен на кампанию 2022 года в Заксобрании края", - считает Решетов. ЛДПР и "Справедливая Россия" пока никак не обозначают себя: возможно, это связано с отсутствием достойных конкурентов "Единой России", предположил он.

Вениамин Кондратьев не вошёл в список "Единой России", поскольку он не пользуется авторитетом у населения, предположил главред телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов. Он считает, что губернатор Кубани не исполнил обещания, которые он 7 лет назад давал своим избирателям.

"Ситуация не меняется, их жизнь (людей) лучше не становится. Благосостояние семей снижается катастрофически", - заявил он. "Население благодатного региона при Кондратьеве беднеет. Кондратьев воспринимается беспомощным, а это - политическая смерть. В Генсовете «Единой России» приняли прагматичное решение. Рейтинг партии и без того невысок, а Кондратьев стал бы ещё одним балластом", - сказал Потапов корреспонденту "Кавказского узла". Выдвижение врача Порханова он считает пиаром. В последние годы, на фоне пандемии роль и влияние врача приобретают особый смысл в пиар-технологиях, и "Единая Россия" просто правильно использует сложившийся тренд, сказал Потапов.

"Праймериз проходили с внутриэлитной борьбой. «Единая Россия», по факту, - часть административной системы [...] Наверно, самым ярким противостоянием была ситуация в Сочи, где Константин Затулин схлестнулся с Виталием Игнатенко, которого очень хотели видеть в депутатах чиновники. Затулину даже пришлось вынести сор из избы, хотя и вполне корректно", - рассказал Потапов. Он считает, что традиционно проблемы для власти будут возникать только в тех местах, где будут выдвинуты сильные кандидаты как от оппозиционных партий, так и от условно оппозиционных.

"Штабы Навального* [закрыты], оппозиция разрознена и запугана уголовным преследованием. Институт общественного наблюдения за выборами превращён в декорацию. Даже для независимых СМИ созданы всяческие препоны, не позволяющие свободно посещать избирательные участки и собирать фактологическую информацию. Сегодня основную партийную организованную силу на Кубани, безусловно представляет КПРФ. Конечно, это не большевики, готовые положить жизнь и личное благополучие на алтарь борьбы, но есть там ребята, готовые побороться", - полагает Потапов. При этом от КПРФ, как от системной партии, ожидать "чуда" не стоит, но если партия "скооперируется" на выборах с оппозиционерами и закроет принципиальными членами комиссий и наблюдателями все участки, то у властей возникнут серьёзные проблемы, как с избранием кандидатов от "Единой России", так и с явкой, отметил главред.

"По моим наблюдениям, а я 16 лет был членом комиссий разного уровня, реальная явка и настроение избирателей на Кубани, особенно в последние годы, не имеют ничего общего с официальными результатами выборов. Люди с авторитетом на Кубани есть. Только такие люди исполнительной власти в депутатах не требуются", - заключил Потапов.

Независимые наблюдатели будут осуществлять аналитический мониторинг голосования на выборах в Госдуму, и по мере возможностей проводить обучение наблюдению на выборах всех желающих, сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия. Наблюдатели обязательно будут соблюдать все эпидемиологические нормы, принятые в стране на время выборов, подчеркнул он.

"Какой порядок примет Центризбирком, какие будут инструкции, так процесс и будет развиваться. В любом случае, ограничить наблюдение не в интересах организаторов выборов, возможно, какие-то санэпиднормы они введут, - будем их соблюдать", - рассказал Канкия.

Он отметил, что трехдневное голосование усложняет процесс не только независимым наблюдателям, но и избирательным комиссиям. "Никто этому не рад, все относятся к этому плохо. Понятно, что это делается для того, чтобы снизить общественный контроль, снизить контроль наблюдателей и оставить гораздо больший люфт для злоупотреблений", - заявил Канкия.

Основная проблема трехдневного голосования - это сохранность бюллетеней между днями голосования: в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, сказал он. "Нет никаких причин для многодневного голосования, нет никаких предпосылок для проведения выборов в три дня, можно было провести в один с соблюдением всех мер безопасности. У этого, безусловно, есть политическая составляющая, и это используется как прикрытие для усложнения наблюдения", - заключил Канкия.