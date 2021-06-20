Участники поискового отряда. Фото: пресс-служба СЧС Нагорного Карабаха.

20 июня 2021, 08:40

Останки военного найдены в Физули

Карабахские спасатели обнаружили в Физули останки военнослужащего, и общее число найденных тел и останков армянских военных в зоне карабахского конфликта достигло 1580, отчиталась служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", карабахские спасатели 13 июня рапортовали об обнаружении останков восьми солдат в Гадрутском районе, а 18 июня информировали, что нашли останки трех военных в Мартунинском районе. Общее число найденных тел и останков в зоне карабахского конфликта достигло 1579.

В ходе проведения поисковых работ в Физули (армянское название Варанда, – Прим. "Кавказского узла") карабахские спасатели обнаружили останки военнослужащего, сообщила служба ЧС Нагорного Карабаха.

Общее число тел и останков, обнаруженных в местах боев в зоне карабахского конфликта, достигло 1580, уточнило ведомство.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о пленении армянского диверсанта на границе", "ЕСПЧ отказался требовать карты минных полей у Армении", "Азербайджан уточнил число погибших в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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