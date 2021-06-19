Житель Ставрополья обвинен в убийстве после организации "групп смерти"

19 июня 2021, 15:38

Следователи считают 19-летнего жителя Ессентуков организатором "групп смерти" в социальных сетях и причастным к гибели как минимум двух подростков. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

По данным следствия, задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, где участники проходили различные задания. При этом они попадали в психологическую ловушку: подвергались критике их семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций. Двое подростков, состоявших в "группах смерти", выполняя задания, погибли, сообщил Следственный комитет России.

Жителю Ессентуков предъявлено обвинение по п. "а" ч.2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц). Следователи провели серию обысков в 10 регионах страны и допросили более 50 подростков, состоявших в таких группах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.