19 июня 2021, 15:38
Житель Ставрополья обвинен в убийстве после организации "групп смерти"
Следователи считают 19-летнего жителя Ессентуков организатором "групп смерти" в социальных сетях и причастным к гибели как минимум двух подростков. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
По данным следствия, задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, где участники проходили различные задания. При этом они попадали в психологическую ловушку: подвергались критике их семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций. Двое подростков, состоявших в "группах смерти", выполняя задания, погибли, сообщил Следственный комитет России.
Жителю Ессентуков предъявлено обвинение по п. "а" ч.2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц). Следователи провели серию обысков в 10 регионах страны и допросили более 50 подростков, состоявших в таких группах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
"Реакция родителей с Юга России вынудила Wrigley снять с продажи жвачки с "антисоциальными" заданиями", "Ставропольские полицейские закрыли пять "групп смерти" в соцсетях", "Новочеркасская студентка заподозрена в модерировании "игры смерти" в соцсети".
Автор: "Кавказский узел"
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