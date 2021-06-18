18 июня 2021, 13:26
Профком Ингушского университета выступил против массовых увольнений из вуза
Новое руководство Ингушского государственного университета готовит увольнение до 130 сотрудников, заявил председатель вузовского профкома Юсуп Цокиев. 11 сотрудников библиотеки ИнгГУ, уже получившие уведомления об увольнении, заявили в прокуратуру о нарушении их прав.
Как писал "Кавказский узел", 15 июня директор Научной библиотеки Ингушского госуниверситета (ИнгГУ) Адам Мальсагов провел в Магасе одиночный пикет против увольнения сотрудников библиотеки. По его словам, уведомления об увольнении получили около трети сотрудников, а это делает работу библиотеки невозможной. Руководство вуза не считает свои действия массовым увольнением, указывая, что у 11 сотрудников, нанятых в 2020 году, просто истекает срок действия трудовых договоров.
Никакой реакции на пикет до сих пор не последовало, констатировал сегодня директор библиотеки Адам Мальсагов. "Но мы вместе с частью увольняемых наших библиотекарей подали жалобу в Генпрокуратуру (в электронном виде), а 16 июня также отнесли жалобу в прокуратуру Ингушетии. Просим рассмотреть законность, правомерность увольнения 11 человек", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Он считает нарушением отсутствие предупреждений об увольнении со стороны руководства ИнгГУ. "Уведомления [об увольнении] были получены в разное время. А 11 июня пришла сразу кипа уведомлений на несколько человек. Формальным поводом было то, что у них закончился срочный контракт (на год). Но в этом, на мой взгляд, имеются прямые нарушения статьи 59 Трудового кодекса. Согласно ТК, не имеют права сотрудников принимать по срочному трудовому договору свыше двух месяцев на штатное свободное место. А наши сотрудники пребывают в этом статусе трудового контракта с 2016, 2017, 2018 годов. Это изначально правовое нарушение", - подчеркнул Мальсагов.
Сотрудники библиотеки пожаловались в прокуратуру
По словам Адама Мальсагова, он еще в апреле писал исполняющему обязанности ректора с просьбой заключить с сотрудниками библиотеки постоянный контракт. "Таким образом, эту правовую коллизию ликвидировали бы. Но вот вместо того, чтобы услышать это, увидеть с точки зрения права очевидное нарушение и перевести людей в штат, решили просто затянуть до июня, когда закончится очередной срок контрактов, и устроили увольнения", - посетовал Мальсагов.
При этом ранее ему удалось добиться, чтобы других сотрудников перевели на постоянный контракт. Как указал Мальсагов, юридический отдел университета признавал временные контракты нарушением. "Когда мое представление в апреле поступило на имя и.о. ректора, то параллельно юротдел сделал какое-то заключение, которого у меня на руках нет, что действительно есть нарушение трудового законодательства, и правомерно вопрос Мальсагов ставит о переводе этих сотрудников в штат. Часть сотрудников, как только заканчивались договора срочные, по моему представлению руководство университета, имея в виду, что это нарушение, переводило в штат. Несколько сотрудников эту процедуру прошли", - рассказал Мальсагов. Связаться юротделом Ингушского университета корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось.
Проблема с переводом в штат 11 сотрудников, по данным Адама Мальсагова, возникла из-за заключения комиссии Минобразования России о раздутых штатах. "Но это просто частное мнение, что штат раздут, так как я не вижу никакого документа, где было бы обоснование этого. Наш штат и структура библиотеки университетской формировались на основании рекомендации, которую дает Центральная библиотечная информационная комиссия Минобрнауки России. В соответствии с этими рекомендациями 20 лет примерно наша библиотека университета формировалась", - подчеркнул Мальсагов. 23 июня он планирует идти на приём к прокурору республики.
Никто из 11 сотрудников научной библиотеки, получивших уведомления об увольнении, не стал давать комментарии "Кавказскому узлу". Однако они поставили свои подписи под обращением к прокурору, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Мы <...> работаем в указанном учреждении не один год. Ежегодно с нами заключаются срочные трудовые договоры сроком на 1 год, без наличия на то основания. Считаем, что указанные действия нарушают наши трудовые права и просим провести по указанному вопросу проверку", - говорится в обращении.
Выборы ректора прошли под охраной автоматчиков
Председатель профкома университета Юсуп Цокиев согласен с доводами Мальсагова о неправомерности заключения срочных трудовых контрактов и их последующего увольнения. Он заявил корреспонденту "Кавказского узла", что будет стоять за коллег "в рамках закона до конца".
"Работой вуза руководит Минобрнауки. Это обязанности Минобрнауки - все это контролировать и регулировать. Если это происходит вразрез с законом, то министерство должно наказывать как-то или как-то реагировать. Да, есть заключенные срочные договора на год, и они заканчиваются, и даже если пересматривать их администрация формально вправе, то неформально должна предложить альтернативу, подойти более мягко", - указал председатель профкома.
Он раскритиковал работу московской комиссии. "Была некая комиссия Минобрнауки из Москвы, которая вроде заявила о раздутости штатов. Мне кажется, неделю как закончили работать. Меня и не ставили в известность о ней. Но мы в профкоме захотели пообщаться. Мне дали какой-то Галины Ивановны телефон и электронную почту. Она попросила все уставные документы. Они имеют право посмотреть, что за профсоюз, с кем имеют дело. Мы все отправили. Я сообщил, что у профсоюза социальные трехсторонние соглашения в университете. Она обещала, что с председателем свяжет меня. А потом сказала, что ушла в отпуск, а председатель не дал телефон", - рассказал Юсуп Цокиев.
Проблемы начались с приходом и.о. ректора, выборы которого проходили 17 июня под охраной Росгвардии, заявил Цокиев. "Хотя я имею право участвовать в Ученом совете университета, который собрался для решения ряда вопросов, в том числе выборов ректора, перед мной закрыли дверь, не допустили туда. Автоматчики охраняют их", - сообщил Юсуп Цокиев.
Он уверен, что дело не в раздутых штатах. "На место уволенных берутся свои люди. Я уверяю вас, в эту же библиотеку потом придут еще большей толпой люди, но это уже будут люди новой власти", - предположил Цокиев.
По его словам, новое руководство планирует уволить не только библиотечных работников. "Со стороны администрации никаких уведомлений поступало, хотя планируется уволить очень большое количество людей - более 130. Скрывается все. Никаких переговоров с сотрудниками о предстоящих изменениях, предложений перейти на другие должности не поступало", - посетовал Цокиев.
Он сообщил также, что отослал обращения в прокуратуру и два профсоюза - ФНРП "Образование" и Роструд. "Роструд ответил, что [дело] на контроле, остальные пока молчат", - сказал Цокиев.
По состоянию на 13.30 мск 18 июня ректором ИнгГУ значится на сайте вуза Фатима Албакова. Дата ее избрания не уточняется.
Автор: Рустам Джалилов источник: корреспондент "Кавказского узла"