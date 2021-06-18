Профком Ингушского университета выступил против массовых увольнений из вуза

18 июня 2021, 13:26

Новое руководство Ингушского государственного университета готовит увольнение до 130 сотрудников, заявил председатель вузовского профкома Юсуп Цокиев. 11 сотрудников библиотеки ИнгГУ, уже получившие уведомления об увольнении, заявили в прокуратуру о нарушении их прав.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня директор Научной библиотеки Ингушского госуниверситета (ИнгГУ) Адам Мальсагов провел в Магасе одиночный пикет против увольнения сотрудников библиотеки. По его словам, уведомления об увольнении получили около трети сотрудников, а это делает работу библиотеки невозможной. Руководство вуза не считает свои действия массовым увольнением, указывая, что у 11 сотрудников, нанятых в 2020 году, просто истекает срок действия трудовых договоров.

Никакой реакции на пикет до сих пор не последовало, констатировал сегодня директор библиотеки Адам Мальсагов. "Но мы вместе с частью увольняемых наших библиотекарей подали жалобу в Генпрокуратуру (в электронном виде), а 16 июня также отнесли жалобу в прокуратуру Ингушетии. Просим рассмотреть законность, правомерность увольнения 11 человек", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает нарушением отсутствие предупреждений об увольнении со стороны руководства ИнгГУ. "Уведомления [об увольнении] были получены в разное время. А 11 июня пришла сразу кипа уведомлений на несколько человек. Формальным поводом было то, что у них закончился срочный контракт (на год). Но в этом, на мой взгляд, имеются прямые нарушения статьи 59 Трудового кодекса. Согласно ТК, не имеют права сотрудников принимать по срочному трудовому договору свыше двух месяцев на штатное свободное место. А наши сотрудники пребывают в этом статусе трудового контракта с 2016, 2017, 2018 годов. Это изначально правовое нарушение", - подчеркнул Мальсагов.

Согласно 59-й статье Трудового кодекса, "срочный трудовой договор заключается <...> на время выполнения временных (до двух месяцев) работ", а также в ряде других случаев - таких, как сезонная работа, работа за границей.

Сотрудники библиотеки пожаловались в прокуратуру

По словам Адама Мальсагова, он еще в апреле писал исполняющему обязанности ректора с просьбой заключить с сотрудниками библиотеки постоянный контракт. "Таким образом, эту правовую коллизию ликвидировали бы. Но вот вместо того, чтобы услышать это, увидеть с точки зрения права очевидное нарушение и перевести людей в штат, решили просто затянуть до июня, когда закончится очередной срок контрактов, и устроили увольнения", - посетовал Мальсагов.

При этом ранее ему удалось добиться, чтобы других сотрудников перевели на постоянный контракт. Как указал Мальсагов, юридический отдел университета признавал временные контракты нарушением. "Когда мое представление в апреле поступило на имя и.о. ректора, то параллельно юротдел сделал какое-то заключение, которого у меня на руках нет, что действительно есть нарушение трудового законодательства, и правомерно вопрос Мальсагов ставит о переводе этих сотрудников в штат. Часть сотрудников, как только заканчивались договора срочные, по моему представлению руководство университета, имея в виду, что это нарушение, переводило в штат. Несколько сотрудников эту процедуру прошли", - рассказал Мальсагов. Связаться юротделом Ингушского университета корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось.

Проблема с переводом в штат 11 сотрудников, по данным Адама Мальсагова, возникла из-за заключения комиссии Минобразования России о раздутых штатах. "Но это просто частное мнение, что штат раздут, так как я не вижу никакого документа, где было бы обоснование этого. Наш штат и структура библиотеки университетской формировались на основании рекомендации, которую дает Центральная библиотечная информационная комиссия Минобрнауки России. В соответствии с этими рекомендациями 20 лет примерно наша библиотека университета формировалась", - подчеркнул Мальсагов. 23 июня он планирует идти на приём к прокурору республики.

Никто из 11 сотрудников научной библиотеки, получивших уведомления об увольнении, не стал давать комментарии "Кавказскому узлу". Однако они поставили свои подписи под обращением к прокурору, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Мы <...> работаем в указанном учреждении не один год. Ежегодно с нами заключаются срочные трудовые договоры сроком на 1 год, без наличия на то основания. Считаем, что указанные действия нарушают наши трудовые права и просим провести по указанному вопросу проверку", - говорится в обращении.

Выборы ректора прошли под охраной автоматчиков

Председатель профкома университета Юсуп Цокиев согласен с доводами Мальсагова о неправомерности заключения срочных трудовых контрактов и их последующего увольнения. Он заявил корреспонденту "Кавказского узла", что будет стоять за коллег "в рамках закона до конца".

"Работой вуза руководит Минобрнауки. Это обязанности Минобрнауки - все это контролировать и регулировать. Если это происходит вразрез с законом, то министерство должно наказывать как-то или как-то реагировать. Да, есть заключенные срочные договора на год, и они заканчиваются, и даже если пересматривать их администрация формально вправе, то неформально должна предложить альтернативу, подойти более мягко", - указал председатель профкома.

Он раскритиковал работу московской комиссии. "Была некая комиссия Минобрнауки из Москвы, которая вроде заявила о раздутости штатов. Мне кажется, неделю как закончили работать. Меня и не ставили в известность о ней. Но мы в профкоме захотели пообщаться. Мне дали какой-то Галины Ивановны телефон и электронную почту. Она попросила все уставные документы. Они имеют право посмотреть, что за профсоюз, с кем имеют дело. Мы все отправили. Я сообщил, что у профсоюза социальные трехсторонние соглашения в университете. Она обещала, что с председателем свяжет меня. А потом сказала, что ушла в отпуск, а председатель не дал телефон", - рассказал Юсуп Цокиев.

Проблемы начались с приходом и.о. ректора, выборы которого проходили 17 июня под охраной Росгвардии, заявил Цокиев. "Хотя я имею право участвовать в Ученом совете университета, который собрался для решения ряда вопросов, в том числе выборов ректора, перед мной закрыли дверь, не допустили туда. Автоматчики охраняют их", - сообщил Юсуп Цокиев.

Он уверен, что дело не в раздутых штатах. "На место уволенных берутся свои люди. Я уверяю вас, в эту же библиотеку потом придут еще большей толпой люди, но это уже будут люди новой власти", - предположил Цокиев.

По его словам, новое руководство планирует уволить не только библиотечных работников. "Со стороны администрации никаких уведомлений поступало, хотя планируется уволить очень большое количество людей - более 130. Скрывается все. Никаких переговоров с сотрудниками о предстоящих изменениях, предложений перейти на другие должности не поступало", - посетовал Цокиев.

Он сообщил также, что отослал обращения в прокуратуру и два профсоюза - ФНРП "Образование" и Роструд. "Роструд ответил, что [дело] на контроле, остальные пока молчат", - сказал Цокиев.

По состоянию на 13.30 мск 18 июня ректором ИнгГУ значится на сайте вуза Фатима Албакова. Дата ее избрания не уточняется.