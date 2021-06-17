Успешные уроженцы Северной Осетии поделились опытом возвращения на родину

17 июня 2021, 13:57

Дизайнер, маркетолог и блогер рассказали на встрече проекта Fæd во Владикавказе о том, как смогли самореализоваться на родине, оставив карьеру в Москве и Санкт-Петербурге. Качество жизни во Владикавказе выше, чем в крупнейших российских городах, а отсутствие в регионе работы - миф, заявили лекторы.

Встреча прошла во владикавказском арт-пространстве The Lampæ 16 июня. Основательницы The Lampæ Фатима и Дзерасса Кусовы проводят там встречи, вдохновившись форматом конференций американского фонда TED. Даже название их проекта перекликается с американским - «Fæd» («след», в переводе с осетинского). Поговорить о возвращении на родину пришли более сорока человек разных возрастов. В небольшом арт-пространстве не хватало мест, но слушатели готовы были стоять или усаживались на подушки прямо на пол.

Фатима Кусова сама является примером человека, отказавшегося от карьеры за пределами республики. Она окончила вуз в Санкт-Петербурге, несколько лет прожила в северной столице, работая финансисткой, но внезапно все бросила и вернулась в Северную Осетию.

"Сегодняшняя встреча - для того, чтобы отрефлексировать видимый тренд последних лет, когда люди успешные, которые сделали хорошую карьеру за пределами Осетии, возвращаются обратно. Это явный слом тренда на отток кадров из Осетии, который был в послание десятилетия, и мне хочется его отрефлексировать. Это делается для двух категорий людей. Во-первых, для тех, кто живет здесь, но ищет возможности отсюда уехать - хочется дать им взглянуть на те возможности, которые открываются для человека, уже имеющего опыт жизни за пределами Осетии. Вторая категория людей - это люди, которые задумывают возвращение в Осетию, но по разным причинам не решаются это сделать. Дело в том, что я была сама в такой ситуации несколько лет назад, и вернулась в Осетию после продолжительного периода жизни в Петербурге. И помню, насколько сложно было принять решение вернуться в Осетию, когда все рациональные доводы против возвращения. Хочется помочь этим людям, я их понимаю. Я рассчитываю на то, что сегодняшняя дискуссия зародила какие-то новые мысли в головах людей, которые хотят сюда вернуться и не решаются это сделать", - пояснила Кусова корреспонденту "Кавказского узла".

Вернувшись, Фатима Кусова занималась различными проектами, в том числе социальными, а уже потом вместе с сестрой открыла арт-пространство, где проходят различные просветительские, музыкальные и развлекательные мероприятия.

В 2020 году Фатима Кусова создала к 16-й годовщине теракта в Беслане композицию из 186 вязаных цветов - в память о погибших детях. Осмысление трагедии через творчество помогает пережить ее, указала Кусова "Кавказскому узлу".

"Идея Fæd появилась два года назад. Я заметила, что лично мне не хватало дискуссий в общественном пространстве. Места, где можно было бы поговорить об опыте друг друга, личных достижениях, провалах, проектах и идеях. Тогда возникла мысль, что можно приглашать интересных спикеров, с которыми хочется поговорить, но которых сложно вот так встретить на улице, остановить и начать обсуждать какой-то проект. Приглашать на площадку, давать возможно кратко выразить свою идею и потом задавать вопросы, дискутировать вживую. До ковида нам удалось сделать два таких мероприятия и извлечь из этого опыт - как улучшить формат, как его доработать. И вот сегодняшний Fæd - это как раз доработанная версия. Теперь на одну встречу выбирается одна тема, которая становится лейтмотивом всего вечера, и под эту тему приглашаются спикеры, которые каждый со своей стороны раскрывают тему", - рассказала Фатима Кусова.

Алик Пухаев назвал главным богатством Осетии социальный капитал

Алик Пухаев долгое время жил в Москве и строил карьеру финасового аналитика, теперь он блогер и активист у себя на родине, в Северной Осетии. Среди его столичных друзей из числа земляков распространено мнение, что на родину можно вернуться, только заработав в Москве большие деньги.

"Я где-то с 2012 года стал думать о том, что нужно переезжать. Особенно с того момента, когда у меня появилась дочка. Я категорически не хотел, чтобы ребенок рос в Москве, и я объясню почему. Москва - слишком большой город, и у меня было ощущение, что я в Москве как сирота. У меня есть родственники, но я не могу с ними увидеться - встречаешься с ними раз в два месяца, урывками. То есть у ребенка не будет братьев и сестер, с которыми он постоянно общается. Так я стал планировать переезд", - пояснил Пухаев слушателям Fæd.

Чтобы осуществить переезд, Пухаев стал работать удаленно. "Я тогда работал на ВГТРК, и мне удалось объяснить своему руководству, что мое физическое непосредственно нахождение на работе не нужно. К 2014 году я уже работал удаленно, живя в Москве, начал вести свои проекты, потому что понимал, что в Осетии надо зарабатывать и что все печально с рабочими местами - надо что-то для себя готовить. Как-то так легко все складывалась: создал свой медиапроект – сайт, посвященный финансам, и это стало приносить доход", - рассказал Алик Пухаев.

Он убежден, что главное богатство Осетии - это социальный капитал. "Прежде, чем рассказывать, что в Осетию можно переезжать в условиях, когда вся экономика после коронавирусного шока перешла на удаленку - это было бы немного лукавство, - надо отметить, что в Осетии должны жить люди, которые формируют для себя необходимую инфраструктуру. Это люди, которые создают какие-то интересные школы, где бы твой ребенок мог учиться, которые создают здесь networking-среду. И без этих людей, какая бы крутая экономика ни была, какие бы у вас ни были возможности удаленно работать - переехать в Осетию будет все равно, что жесткий дауншифтинг, когда живешь в глухомани и тебе никто не нужен. Но мы же понимаем, что мы все люди социальные, мы хотим социализироваться", - подчеркнул Пухаев.

В Осетии социализация особенно важна, указал он. "В Осетию может приехать очень большой человек с большими деньгами, но поскольку у него нет коммуникаций с людьми, связей, то он сможет решить меньше вопросов, чем простой человек со стороны, который всех знает. Одна из главных экономических причин, почему нужно переезжать в Осетию – это наши неформальные отношения. То, что называют осетинским «хионизмом». У нас есть сумасшедший социальный капитал. Я люблю и верю в Осетию абсолютно цинично, а не потому что я такой романтик. Как сказал мне один мой товарищ по кличке Князь: "Благодаря осетинскому хионизму я буду всегда жить лучше, чем любой другой житель России, и всего в жизни я добился благодаря этому"", - рассказал Алик Пухаев.

Он считает это не минусом, а плюсом Северной Осетии. "Не в плохом смысле я это говорю. У нас есть социальный капитал, который пока мы не совсем поняли, как монетизировать и превращать в деньги, как превращать в экономику, но уже к этому потихоньку идем. Человек, который сталкивается этим, который видит это, он сразу это оценивает, и понимает, что, может быть, в отъезде из Москвы есть какие-то определенные упущенные выгоды в плане карьерного роста, в плане денег, но по комфорту жизни и нахождению среди людей Осетия на порядок выше. Мне мой бесланский товарищ рассказывал, как в Осетию переехала женщина жить, которая побывала на осетинских похоронах. Ее шокировало, что на похороны простого человека пришло 500-1000 человек", - привел пример Алик Пухаев.

Он и сам уже после переезда в Осетию был шокирован тем, что на его семейное траурное мероприятие пришли незнакомые люди, которые оставили в этот день работу и помогали все организовать.

"Для меня, осетина плоть от плоти, это был шок. Потому что в условиях времени, когда мы постоянно говорим о монетизации, когда деньги - это главный критерий успеха, ты видишь, как простые ребята, которые по факту тебя не знают, бросают рабочие дела, начинают что-то делать. И ты видишь эту суету (в хорошем смысле). Это одна из причин, почему нужно переезжать в Осетию – ты тут никогда не останешься один. Благодаря этому нам в Осетии должно быть проще создавать бизнес, потому что есть доверие к людям. Нам должно быть проще формировать какие-то ассоциации, запускать какие-то проекты. Пока я говорю «должно быть», потому что это пока не заработало - мы сами не осознали то, чем мы обладаем", - отметил Алик Пухаев.

Переезд Пухаева чуть было не сорвался из-за неожиданной проблемы - когда он все уже окончательно решил, у его дочери диагностировали аутизм. "Это был шок. Когда ты не знаешь, что это такое, ты понимаешь, что в Осетии специалистов нет, и ты уже никуда не переедешь. В Москве есть специалисты, хоть и не так много. Тогда уже я практически уже распрощался с идеей переезда", - рассказал Алик Пухаев.

Однако оказалось, что сейчас во Владикавказе уже есть ресурсные классы и квалифицированные тьюторы для таких детей. Развитием этого направления в республике занимается, в частности, Марина Зафириду - мать мальчика с расстройством аутического спектра. "Есть в Осетии люди, которых много кто не знает, но они на самом деле такие центры силы. Они вокруг себя формируют какую-то инфраструктуру, благодаря которой люди могут переехать. Для меня такими стали Алена Рамонова, Марина Зафириду. Сейчас в Осетии есть определенное количество специалистов, которые могут заниматься с такими детьми, причем на московском уровне", - рассказала Зафириду.

Слушатели поспорили с лекторами о профессиональной самореализации на родине

Диана Бигаева рассказала, что родилась в Северной Осетии, окончила здесь училище и уехала учиться в Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств. Она уже 25 лет работает дизайнером, за плечами опыт работы с крупными мировыми компаниями. С 2012 года Диана работает удаленно, и в Осетии живет с начала этого года.

Она объяснила свой переезд семейными обстоятельствами. Бигаева отметила, что довольна своим решением, хоть и не уверена, что останется в регионе навсегда. "Здесь у меня есть мастерская, здесь мой центр притяжения, здесь мой центр мироздания, здесь мне работается творчески легче, и здесь мне просто уютно", - отметила Бигаева.

Утверждение, что в Осетии нет работы, она считает мифом. Главным фактором личного успеха Диана Бигаева считает адаптивность своего сознания, которая помогла ей приноровиться к рынку, работать удаленно из разных городов и стран, переехать жить в Осетию. На встрече Бигаеву попросили посоветовать молодым людям, как даже в в Северной Осетии таким же востребованным специалистом.

"У меня только один ответ на это: развивать скиллы (навыки. - Прим. "Кавказского узла"), изучать, что востребовано на сегодняшнем рынке. Потому что есть большой социальный запрос на много специальностей, в том числе на интернет-маркетинг, на программирование. Я знаю, в Осетии невероятная, космическая молодежь. Те, кого я знаю, имеют потрясающую планку ответственности. Если люди правильно понимают вектор развития, то можно просто, насколько это возможно, нагружать себя скиллами. Скиллы – это навыки, знания, информация. Берите ее откуда только можно. Это сейчас самое ценное", - посоветовала Бигаева.

Выступление Дианы Бигаевой вызвало возражения. Одна из слушательниц отметила, что по некоторым направлениям в Северной Осетии нет ни возможности работать удаленно, ни развиваться. В качестве примера гости привели всемирно известного дирижера, руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, поставив вопрос о том, при каких условиях он мог бы вернуться на родину.

Алина Таказова выросла в Санкт-Петербурге, затем переехала работать в Москву. "В моей жизни до какого-то периода было все правильно, все как надо, так, чтобы прям не придраться. Обязательно золотая медаль, конечно же, красный диплом. Работала я со второго курса. Потом что же еще делать после университета, как не выходить замуж. Я переехала в Москву и прожила там 10 лет, и в Москве произошло мое настоящее взросление, потому что случился развод. Мой мир, такой правильный и розовый, поломался", - рассказала Таказова.

Решение переехать в Северную Осетию стало для нее первым в жизни нерациональным решением. Это не поддержали друзья, но семья была на стороне Таказовой. "Очень страшно переезжать в Осетию. Мой доход упал в три раза после переезда, но качество жизни в Осетии в разы ценнее, важнее, комфортнее, любимей, чем в любом другом городе. Когда я переехала, то получала сообщения от друзей: ну ты все чемоданы не распаковывай, потому что ты, конечно же, вернешься. Никто не верил, что я правда перееду насовсем", - отметила Таказова.

Во Владикавказе она несколько лет проработала в успешной ритейл-сети, а сейчас занимается частной практикой и взаимодействует с самыми успешными предприятиями региона.

Когда слушатели усомнились, так ли легко найти работу в Северной Осетии, Алина Таказова посоветовала быть активнее.

"Я вспоминаю себя молодым специалистом. Я работала со второго курса, и меня очень смущает, когда студенты пятого курса задаются такими вопросами. Нужно начинать работу со студенческой скамьи. Я переехала в Москву, и я поняла, что не хочу ездить на метро. Напротив моего дома был бизнес-центр, я подумала: мне нужна здесь работа. Так я устроилась на работу в пиар-компанию. Хотелось бы, чтобы было больше активности у молодых специалистов, которой я сейчас, к сожалению, не особо наблюдаю в Осетии. Здесь говорят так: «Виктор женит своего сына». Эта формулировка очень характеризует то, что происходит в Осетии. Поэтому больше активности. Если есть компания, в которой вам хочется работать, имеет смысл туда прийти и заявить о себе, о своем желании и может поработать первое время на общественных началах", - обратилась к слушателям Таказова.