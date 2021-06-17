Суд поручил военным следователям проверить дело Калямина

17 июня 2021, 06:00

Сочинский архитектор Михаил Калямин, обвиняемый в экстремизме, в суде заявил о своей невиновности и сообщил, что признательные показания дал под давлением следователя. Судья направил протокол заседания в военный следственный отдел для проверки действий следователя.

Как писал "Кавказский узел", следствие обвинило пожилого архитектора из Сочи Михаила Калямина в призывах к экстремизму в Интернете. Свою вину он признал на следствии, но отверг ее в суде. Выступивший в суде 27 мая эксперт сделал выводы об экстремизме в постах сочинского архитектора Михаила Калямина в соцсети, основываясь на вырванных из контекста фразах, сообщил адвокат. Защита пообещала, что представит в суд рецензию на это заключение от независимого эксперта.

24 ноября 2020 года силовики задержали 64-летнего сочинского архитектора Михаила Калямина. Архитектору предъявлено обвинение в призывах к экстремизму в Интернете по части 2 статьи 280 УК РФ. Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до пяти лет. По версии следствия, Калямин призвал к экстремизму в четырёх постах в соцсети "ВКонтакте".

«16 июня судья Центрального района, рассматривающий дело 64-летнего архитектора Михаила Калямина, обвиняемого в экстремизме, направил в военный следственный отдел Сочи протокол судебного заседания от 15 июня с целью проведения проверки действий следователя, возбудившего дело в отношении Калямина. Из судебного протокола показаний Калямина следует, что признательные показания он дал не по доброй воле. Следующее заседание предварительно назначено судом на 24 июня, после проведения предполагаемой проверки военным следственным отделом», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник канцелярии по уголовным делам Центрального районного суда Сочи.

Адвокат Михаила Калямина Артур Филиппов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 15 июня он и его подзащитный были вызваны на суд, и там они представили суду независимое заключение комиссии специалистов на экспертное заключение эксперта МВД (копия заключения имеется в распоряжении «Кавказского узла»). Комиссия сделала вывод, что эксперт МВД представил свое мнение не обосновано с позиции лингвистической и психологической точек зрения.

«Выявленные методические и исследовательские просчеты приводят эксперта [...] не только к значительному количеству недоказанных экспертных позиций, но и к недоказанным общим выводам по вопросам, поставленным следствием. Применяемые в рецензируемом заключении понятийный аппарат и методика исследования являются неполными и недостаточными для адекватного решения экспертных задач. Указанные недочеты противоречат положению, закрепленному в статье 8 закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» («Заключение эксперта должно основы­ваться на положениях, дающих возможность проверить обоснован­ность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных»), - сказано в рецензии заключения независимых экспертов.

Филиппов сообщил, что "защита ходатайствовала перед судом приобщить данный документ к делу и исключить из дела экспертизу, представленную ранее, как незаконную" "Однако суд в ходатайстве об исключении отказал, но независимую экспертизу все же приобщил", - рассказал адвокат.

Он также рассказал, что суд заслушал показания Михаила Калямина, который отверг обвинения в свой адрес. Он также дал показания, почему на допросе у следователя дал признательные показания. "После этого судья принял решение после изготовления протокола с показаниями Калямина о принуждении его к даче этих показаний и признании вины отправить его в военный следственный отдел Сочи для дачи оценки действиям следователя и проверки показаний Калямина", - рассказал адвокат.

При этом он скептически отнесся к предстоящей проверке и считает, что она мало что решит.

Михаил Калямин сказал корреспонденту «Кавказского узла», он не согласен с предъявленными обвинениями. "Показания были даны мной под давлением следователя", - сказал он.

По словам Калямина, "дом оставалась беспомощная 93-летняя неходячая мама, которая не могла оставаться в квартире одна". "Поэтому под угрозой ареста я был вынужден подписать признание в экстремизме. И свою вину я не признавал и не признаю", - сказал он.

Комментариями сторон процесса по поводу показаний Калямина "Кавказский узел" пока не располагает.