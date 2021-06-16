Осмотр территории прокладки водопровода саперами. Фото пресс-службы МО России

16 июня 2021, 09:43

Российские миротворцы помогли восстановить водопровод в Нагорном Карабахе

Жители двух сел в Мартунинском районе попросили миротворцев обеспечить безопасность прокладки водопровода на линии разграничения. Работы начались под прикрытием военных и после осмотра территории саперами, отчиталось Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", миротворцы за время выполнения миссии в Нагорном Карабахе сопроводили 11 колонн с гуманитарной помощью, собранной российскими благотворительными фондами для жителей непризнанной республики. Также миротворцы оказывают содействие беженцам, возвращающимся в Нагорный Карабах и паломникам. 13 июня российские миротворцы доставили врачам в Степанакерте оборудование, медицинскую и одноразовую одежду, средства индивидуальной защиты, а также сопроводили в Нагорном Карабахе азербайджанских военных.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

В Мартунинском районе российские миротворцы обеспечивают безопасность прокладки водопроводной магистрали. «Ведутся работы по восстановлению водоснабжения в селах Тагавард и Красного Базара», - сообщил глава администрации Мартунинского района Нагорного Карабаха Эдик Ованесян.

Ближайшая водоносная станция находится вблизи линии разграничения, поэтому местные жители обратились в Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента для обеспечения безопасности при проведении работ, пояснило Минобороны России. Место восстановительных работ заранее осмотрели российские саперы.

После замены 20 километров трубопровода, более 2500 жителей сел Тагавард и Красный базар Нагорного Карабаха будут обеспечены питьевой водой, сообщило сегодня на своем сайте министерство обороны России.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Российские аналитики подтвердили расчеты армянского блогера о потерях сторон в карабахской войне", "Старосты армянских общин назвали безопасной жизнь в Лачинском коридоре", "Аналитики указали на декларативный характер требования Армении о выводе турецких военных".

Автор: "Кавказский узел"

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